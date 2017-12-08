Usta besteci Kıbrıs'ta

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi’nin, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü işbirliğinde MGA’da atölye çalışması yapması için ülkemize getirdiği Besteci ve Müzik Eğitimcisi Mustafa Polat Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediye Başkan İsmail Arter konuşmasında, DAÜ’nün Müzik Bölümü ile istişare içerisinde gençlerin önünün açması amacıyla bilgilendirici bir eğitim konferansı hazırladıklarını ifade ederek, “gençlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sanatın, sanatçının önünü açmak için elimizden ne gelirse yapmak zorundayız. Bu bilinçle çalışıyoruz ama burada oturmakla olmaz, tabi ki araştırmak incelemek istişare etmek lazım. Müzik Eğitimciliği üzerine atölye çalışması etkinliğini bizlere sağladıkları için Erkan Dağlı ve Memduh Özdemir hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Besteci ve Müzik Eğitimcisi Mustafa Polat ise, ziyarette Kıbrıs’ın güzelliklerinden çok etkilendiğini ifade ederek, bestesini yaptığı sözleri sanatçı Arif Albayrak’a ait olan Mağusa şarkısını Mağusa’ya hediye etmek istediğini söyledi ve şarkının bestesini Başkan İsmail Arter’e taktim etti.