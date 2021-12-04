Usta gazeteciden internet isyanı!

Usta gazeteci Selim Sayari, Papa’nın Kıbrıs ziyaretini yakından takip etti.

Sayari, yaptıkları canlı yayınlarla KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki internet hızını karşılaştırdı.

NTV Kıbrıs temsilcisi Selim Sayari, “Bizim tarafta 1 kartla canlı yayın yapılamazken öbür tarafta tek SIM kartla full HD yayın yapılabiliyor” dedi.

Selim Sayari’nin açıklaması şu şekilde:

Papa'nın ziyareti nedeniyle yaptığımız canlı yayınlarda 2 taraf arasındaki internet hızlarını sahada kıyaslama fırsatımız oldu. Bizim tarafta 1 SIM kartla ortalama 1Mbps civarında olan upload hızına karşılık Güney'de 1 kartla 17Mbps hıza ulaştık. Bizim tarafta 1 kartla canlı yayın yapılamazken öbür tarafta tek SIM kartla full HD yayın yapılabiliyor.

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