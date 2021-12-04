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Usta gazeteciden internet isyanı!

Usta Gazeteciden Kuzey ve Güney’deki internet kıyaslaması…

04 Aralık 2021 Cumartesi 10:57
186 Okunma
Usta gazeteciden internet isyanı!
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Usta gazeteci Selim Sayari, Papa’nın Kıbrıs ziyaretini yakından takip etti.

Sayari, yaptıkları canlı yayınlarla KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki internet hızını karşılaştırdı.

NTV Kıbrıs temsilcisi  Selim Sayari, “Bizim tarafta 1 kartla canlı yayın yapılamazken öbür tarafta tek SIM kartla full HD yayın yapılabiliyor” dedi.

Selim Sayari’nin açıklaması şu şekilde:

Papa'nın ziyareti nedeniyle yaptığımız canlı yayınlarda 2 taraf arasındaki internet hızlarını sahada kıyaslama fırsatımız oldu. Bizim tarafta 1 SIM kartla ortalama 1Mbps civarında olan upload hızına karşılık Güney'de 1 kartla 17Mbps hıza ulaştık. Bizim tarafta 1 kartla canlı yayın yapılamazken öbür tarafta tek SIM kartla full HD yayın yapılabiliyor.

Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 04.12.2021 12:00
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