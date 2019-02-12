Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören usta oyuncu Erdoğan Sıcak, yaşam savaşına yenik düştü. Ses sanatçısı Onur Akay acı haberi şu sözlerle duyurdu “Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden Erdoğan Sıcak'ı kaybettik. 79 yaşındaki değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazesi Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Erdoğan Sıcak, ilk olarak 1975’te ‘Kaynanalar’ dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987’de Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan ‘Muhsin Bey’de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak, son olarak ise ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Şahsiyet’ dizilerinde de rol aldı.