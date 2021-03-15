Üstel: 10 gün içerisinde ev karantinasına geçeceğiz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20-25 mart arası ev karantinasına geçileceğini açıkladı.
Üstel bileklik uygulamasıyla denetimin artacağını belirtti.
Aşıda torpil iddialarına ise Üstel '' Torpil aşıda olmayacaktır'' yanıtını verdi.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan ‘Gündem+’ programına katılarak Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20-25 mart arası ev karantinasına geçileceğini açıkladı.
Üstel bileklik uygulamasıyla denetimin artacağını belirtti.
Aşıda torpil iddialarına ise Üstel '' Torpil aşıda olmayacaktır'' yanıtını verdi.