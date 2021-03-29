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Üstel: 12 Nisan'da kapalı turizmi açıyoruz

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, BRT'de Aziz Karaaziz'in canlı yayın konuğu oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:51
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Üstel: 12 Nisan'da kapalı turizmi açıyoruz

Bakan Üstel 12 Nisan'da kapalı turizmin açılacağını bunun için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Bakan Üstel, çift aşı ve çift pcr ile insanların gelebilmesi için bir takvimlendirme çalışmasını üst kurul yaptığını önümüzdeki günlerde bunun açıklamasının detaylı bir şekilde halka yapılacağını kaydetti. 

"2020’yi kaybettik 2021 sıkıntılı 2022’ye hazır olmalıyız" diyen Bakan Üstel şöyle konuştu: "Turizmi açarken ev karantinası ile birlikte açmayı hedefledik. Ev karantinasını kademeli olarak başlattık. Çocuklu ve kronik hastaları ev karantinasına aldık. Bunun kontolünü ilçe emniyet kurularıyla yapıyoruz."

OTELDEN DIŞARIYA ÇIKILMAYACAK

Kapalı turizmin detaylarını da veren Sağlık Bakanı Üstel isteyen otellerin bu uygulamaya katılabileceğini belirterek, turizm için gelen kişilerin otelden dışarıya çıkmayacağını, gelecek olanlardan yine çift pcr aranacağını vurguladı.

Haber Kıbrıs

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