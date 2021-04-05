Üstel: "12 Nisan’da kapalı devre turizmi başlayacak"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yasanın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, yasaya katkı koyan tüm milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına teşekkür ederek, yasanın oy birliğiyle geçmesinin önemine işaret etti.

Üstel, yasa geçirilirken vatandaşlara ceza kesmeyi değil caydırıcılık olmasını düşündüklerini ifade ederek, yasal düzenlemede hem değişik cezaları hem denetlemeleri yerel yönetimelere, ilçe kurullarına bıraktıklarını, hem de gelirleri kendilerine bıraktıklarını kaydetti.

Bütün bunların açılım ve kapanmama adına yaptıkları düzenlemeler olduğunu ifade eden Üstel, kurallara uyulduğu halde sıkıntıların aşılacağını, şimdi bile küçük açılımlar yapıldığını ancak kurallara uyulmadığını söyledi.

Üstel, herkesin birbirini uyarması gerektiğini, yine de kaçaklar olacağını, olduğunu, fakat şimdi esnaf ve vatandaşlar dahi denetimlerin artacağını, caydırıcılık olacağını anlattı.

Kural, yasa neyse uygulanacağını ifade eden Üstel, bu hastalık ile uzun süre yaşayacaklarını herkesin iyi bilmesi gerektiğini ve ona göre herkesin, toplum sağlığına zarar vermeden önlemlerini almasını istedi.

Üstel, ev karantinasında da aynı denetlemelerin sürdüğünü ifade ederek, ev karantinası ile ilgili denetimeleri anlattı.

12 Nisan’da kapalı devre turizmin açılacağını, bunun yanında ev karantinasını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Üstel, elektronik bilekliklerle de bunu başlatacaklarını kaydetti.

Büyük otellerin kapalı devre açılacağını ardından da küçük otellerin açılacağını ifade eden Üstel, aşıların da ülkeye ilerleyen günlerde gelmesiyle planlamaları yapacaklarını ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Üstel, 6 bölgede aşılamaların kriterler çerçevesinde sürdüğünü ifade etti.