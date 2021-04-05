Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi

Üstel: "12 Nisan’da kapalı devre turizmi başlayacak"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:51
767 Okunma
Üstel: "12 Nisan’da kapalı devre turizmi başlayacak"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yasanın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, yasaya katkı koyan tüm milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına teşekkür ederek, yasanın oy birliğiyle geçmesinin önemine işaret etti.

Üstel, yasa geçirilirken vatandaşlara ceza kesmeyi değil caydırıcılık olmasını düşündüklerini ifade ederek, yasal düzenlemede hem değişik cezaları hem denetlemeleri yerel yönetimelere, ilçe kurullarına bıraktıklarını, hem de gelirleri kendilerine bıraktıklarını kaydetti.

Bütün bunların açılım ve kapanmama adına yaptıkları düzenlemeler olduğunu ifade eden Üstel, kurallara uyulduğu halde sıkıntıların aşılacağını, şimdi bile küçük açılımlar yapıldığını ancak kurallara uyulmadığını söyledi.

Üstel, herkesin birbirini uyarması gerektiğini, yine de kaçaklar olacağını, olduğunu, fakat şimdi esnaf ve vatandaşlar dahi denetimlerin artacağını, caydırıcılık olacağını anlattı.

Kural, yasa neyse uygulanacağını ifade eden Üstel, bu hastalık ile uzun süre yaşayacaklarını herkesin iyi bilmesi gerektiğini ve ona göre herkesin, toplum sağlığına zarar vermeden önlemlerini almasını istedi.

Üstel, ev karantinasında da aynı denetlemelerin sürdüğünü ifade ederek, ev karantinası ile ilgili denetimeleri anlattı.

12 Nisan’da kapalı devre turizmin açılacağını, bunun yanında ev karantinasını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Üstel, elektronik bilekliklerle de bunu başlatacaklarını kaydetti.

Büyük otellerin kapalı devre açılacağını ardından da küçük otellerin açılacağını ifade eden Üstel, aşıların da ülkeye ilerleyen günlerde gelmesiyle planlamaları yapacaklarını ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Üstel, 6 bölgede aşılamaların kriterler çerçevesinde sürdüğünü ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
70 pozitif vaka
70 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim