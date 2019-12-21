Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

21 Aralık 2019 Cumartesi 11:16
Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıslı Türkleri yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edildiği, Akritas planının yürürlüğe konduğu, Kıbrıslı Türk devlet çalışanlarının işten çıkartıldığı ve binlerce kişinin göç etmeye zorlandığı 21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

ÜSTEL, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle  mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının imkansızlıklar içinde büyük bedeller ödeyerek verdiği onurlu mücadelesi ile bağımsızlığına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine kavuştuğunu ifade eden Üstel, “Kıbrıs Türk halkına tarih boyunca çektirilen ıstıraplar, müzakere süreçlerinin her aşamasında ve son olarak da Crans - Monta’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkı ile eşitlik temelinde bir anlaşmaya karşı olan tutumu ve çözümü engelleyen zihniyeti, devletimize sahip çıkma ve devletimizi güçlendirmekten başka çaremiz olmadığını açıkça ortaya koymuştur ” ifadelerini kullandı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımın yarattığı unutulmaz acıları ve geçmişte yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini, tarihi doğru kaynaklardan öğrenerek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve özgürlüğünü korumanın bilincini güçlendirmenin bir etkinliği olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin güçlendirilmesi ve insanlarının refah ve güven içinde yaşamasını sağlamanın öncelikleri olduğunu belirtti.
Geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını dileyen Bakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstel21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler HaftasıMesajHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim