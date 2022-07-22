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Üstel açıkladı... Maaşlardan kesinti yapılacak!

Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni bir karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emekli, 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapacak. 

22 Temmuz 2022 Cuma 12:50
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Üstel açıkladı... Maaşlardan kesinti yapılacak!
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30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek. 

Başbakan Ünal Üstel, göreve geldiği zor ekonomik dönemden çıkış için, büyük bir çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içerisinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, yeni maaş politikasının geçici, bir uygulama olacağını belirterek, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.
Sadece kamu çalışanını değil,  özel sektörü de düşünmek orunda olduklarını vurgulayan Başbakan, “Maliyemizin gelir gider dengesi içerisinde 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin TL altında maaş alan kimseden bir kesinti yapılmayacak” dedi.

Başbakan Üstel, toplumsal dayanışmanın öne çıkarılmasını isteyerek, “Bu krizden birlikte çıkacağız. Hükümet olarak, ekonomiyle ilgili toplumu rahatlatacak adımları atmaya devam edeceğiz. Eğer hızlı adımlar atmaya devam edersek, bu uygulama 31 Aralık tarihinden önce de yürürlükten kalkabilir. Bir zamana ihtiyacımız var. Kamu çalışanımızın alacağına, hakkına dokunmuyoruz. Sadece ileride ödemek koşulu iletoplumsal dayanışma içerisine giriyoruz. Konuyu siyasi temele çekmeden,  ülke gerçeklerini bilen herkesin bu adımdan siyasi bir avantaj elde etme adına adım atmamasını istiyorum” dedi.

Yeni maaş ödemeleri ile ilgili alınan karar şöyle:

Aylık her türlü net maaş,  13.’cümaaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000 TL (On Beş bin TürkLirası) ve altında olan kişiler den herhangi bir kesinti  yapılmayacak, her türlü maaş, 13.’cü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödeme ile emekli maaşlarını aynen almaya devame deceklerdir.
Aylık her türlü net maaş, 13.’cü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.001 TL (On Beş bin birTürkLirası) ve üzerinde olan kişilerden %20 oranında kesinti yapılacak ancak yapılan bu kesinti sonucunda aylık her türlü net maaş,  13.’cü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000 TL’nın (Beş bin TürkLirası) altında gerçekleşmesi durumunda, her türlü net maaş,  13.’cümaaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000TL (Beş bin Türk Lirası) olarak ödenecektir. 

Bütçe olanakları çerçevesinde ileride kesinti yapılan gerçek kişilere Aralık 2023 ayı sonuna kadar yapılacak olan kesintiler geri ödenecektir. 


 

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