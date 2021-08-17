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Üstel: AdaPass, Türkiye’nin HES koduyla entegre olmalı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2021 Salı 13:41
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Üstel: AdaPass, Türkiye’nin HES koduyla entegre olmalı

İşyerlerinde kullanılacak AdaPass hakkında konuşan Üstel, “Cuma günü devreye girecek bu nedenle öncesinde ilçe emniyet kurullarıyla toplantı yapacağız. Aşı ve test bilgileri AdaPass'a aktarılırsa, insanlar daha kolay denetlenebilir” dedi.

Üstel’in konuşmalarından satır başları:

Bakanlıkta birim oluşturuldu AdaPass uygulamasında sorun yaşayanların problemleri gideriliyor.

Herkes Lefkoşa’ya gelemez. Aşısını nerede olduysa aşı kartını göstererek düzeltebilir.  Aşı Merkezlerinde 12:00-14:00 saatleri arasında AdaPass ile ilgili yaşanan sorunlar giderilebilir. Kartlar buralarda mühürletilebilir.

1 Temmuz’da yürürlüğe koyacaktık ancak Maliye Bakanlığı ile yaşanılan sıkıntılardan dolayı uygulama gecikti. Maliyedeki maddi sıkıntılardan dolayı ilgili şirketin önü açılamadı. Bizde kendi içimizi öncelikle çözmek istedik ardından Türkiye ile uyumlu olacak. AdaPass, Türkiye’nin HES koduyla entegre olmalı.

AdaPassı göstererek Güney Kıbrıs’a geçilebilir ancak seyahat edilmesinde sorun çıkarılıyor.

Aşı sertifikalarıyla ilgili Güney’e yönlendiriyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Biz Güney’in SafePass uygulamasını kabul ediyoruz, onlarda AdaPass kabul etmeli. İki Toplumlu Sağlık Komitesi konuyu ele almalı.

Dijital sisteme biran önce geçmemiz lazım.

Aşılı olanlara 14 günde bir test aşısızlara 7 günde bir test istiyoruz. Aşı olmalarını teşvik için ayrımcılık yaptık.

18 yaş altını aşılamaya başladık. Eylülde yüz yüze eğitim hedefi konuldu bunu başarmak için öğrencilerin aşılanması lazım.

Aşısız olan yabancı üniversite öğrencileri için aşı ayırdık onlara da aşı yapacağız. Ekonomik çarkların dönmesi için üniversite öğrencilerini yüz yüze eğitime teşvik etmemiz lazım. Üniversite ve eğitim bakanlığıyla hazırlıkları yaptık. Öğrenciler gelsin gerekenler yapılacak.

Sağlık Üst Kurulu ve Tabipler Birliği işbirliğinde yüz yüze eğitim konusunda çalışma hazırlıyor.

Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelAdapassKoronavirüs
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