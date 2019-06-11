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Üstel: Amacımız ülke turizmini daha iyi noktalara taşımak

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

11 Haziran 2019 Salı 14:22
Üstel: Amacımız ülke turizmini daha iyi noktalara taşımak
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KITSAB Başkanı Erkan Kilim kabulde yaptığı konuşmada Bakan Ünal Üstel’e başarılar dilerken, yeni dönemde bakanlık ile uyum içinde çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

Başkan Kilim, Bakan Üstel’in daha önceden de Turizm Bakanlığı yapmış olmasından dolayı bir çok konuya vakıf olduğunu, bu nedenle sektör olarak içlerinin rahat olduğunu belirtti.

KITSAB olarak geçmiş dönemden kalan bazı sıkıntıları olduğuna da değinen Kilim, bu sıkıntıların giderilmesi için bakanlığın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise KITSAB heyetini kabul etmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KITSAB’ın ülke turizmi için oldukça önem arz ettiğini belirtti.

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Üstel, 2020 yılının kaybedilmemesi için turizm paydaşlarının acil olan sıkıntılarını gidermek için çalışma başlatacağını ve kısa süre içerisinde sektörü rahatlatıcı hamleler yapacaklarını vurguladı.

Turizm sektörünü direk olarak etkileyen konuların başında gelen ulaşım konusunu da gündemlerine aldıklarını belirten Üstel, ulaşımda yaşanan pahalılığın giderilmesi yönünde de bazı görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Tüm turizm paydaşları ile geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceklerini de ifade eden Üstel, amaçlarının ülke turizmini daha iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi.

Yapılacak toplantı sonucunda sektörün sıkıntılarını yeniden görme fırsatı yakalayacağını da söyleyen Üstel, sektörler arası paylaşımın da gerekli olduğunu vurguladı.

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