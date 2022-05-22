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Üstel, Anadolu Efes ve Gazi’yi tebrik etti

Başbakan Dt. Ünal Üstel, dün akşam Basketbol Euro League Finali'nde Real Madrid’i 58-57 mağlup eden, Türkiye’nin temsilcisi Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı.

22 Mayıs 2022 Pazar 14:34
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Üstel, Anadolu Efes ve Gazi’yi tebrik etti

Başbakan Üstel, mesajında şöyle dedi;
 
“Dün akşam Basketbol Euro League Finali’nde Şampiyon olan Türkiye temsilcisi Anadolu Efes’i ve Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi’yi kutluyorum. Üst üste ikinci kez Euro League şampiyonluğunu birçok önemli takımı geride bırakarak şampiyon olan Anadolu Efes Takımı’nın sporcularını, teknik kadrosunu ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

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