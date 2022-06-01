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Üstel: Anlaşmadaki hususların hayat bulması için azami gayreti göstereceğiz

Hükümetin kurulmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, üst düzey temaslarda bulundu.

01 Haziran 2022 Çarşamba 07:30
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Üstel: Anlaşmadaki hususların hayat bulması için azami gayreti göstereceğiz

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

Erdoğan – Üstel görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Başbakan Ünal Üstel Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşme 1 buçuk saat sürdü.

Üstel ve Oktay ilk olarak baş başa görüştü.

Görüşmeye daha sonra hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından ise heyetlerarası toplantıya geçildi.
Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 18.15’te ise ortak basın toplantısı yaptı.

Başbakan Ünal Üstel ortak basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki “2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün 14 Nisan’da imzalandığını hatırlattı.
Üstel, KKTC’nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan bu Anlaşmadaki hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetin azami gayreti göstereceğini vurguladı.

Pandemi, ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de ekonominin daralmasına, mali gelirlerin azalmasına yol açtığını da anımsatan Üstel, bu zor günlerde de Anavatan Türkiye’nin desteğini esirgemediğini belirtti.

Başbakan Üstel şöyle konuştu;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 yılı için imzalanan Anlaşma ile Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam standartlarının daha ileriye götürülebilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla, Hükümetimiz, ülkemizde yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, Halkımızın refah ve mutluluğunu artırma hedefiyle başta yapısal sorunları aşmaya yönelik ihtiyaç duyulan somut adımları atacak ve devam etmekte olan ekonomik reform ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir”.

Üstel, Anavatan Türkiye’den alınan maddi ve manevi destek ile ülkede sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturarak, mali gelirleri artırıp, harcamaları azaltmaya yönelik gerekli düzenlemelerin yıl sonuna kadar süratle tamamlanması ve Kıbrıs Türk Halkı’na daha iyi yaşam şartları sağlanmasının planlandığını vurguladı.

Başbakan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine tüm desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu arada Başbakan Ünal Üstel ve heyeti TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başbakan Üstel’in onuruna verdiği yemeğe de katıldı.BRT

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