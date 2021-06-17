Üstel: Aşı Seferberliği Başlatıyoruz

BAHAR SANCAR - GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesini değerlendiren Üstel, pandemi süresince Türkiye ile sürekli istişare içerisinde olduklarını kaydederek, Koca tarafından aşılama süreci hakkında istişare yapmak için Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğü bilgisini veren Üstel, bu zamana kadar gelen aşılarla KKTC’de yaklaşık 80 bin kişinin aşılandığını, gelecek olan yüklü miktardaki aşılarla birlikte Temmuz ayı sonuna kadar 20 yaş üzeri bireylerin, yani toplumun yüzde 70’inin aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti. Bir aşı seferberliğine hazırlandıklarını ve bir aşı seferberliği başlatacaklarını söyleyen Üstel, gerekli çalışmaların tamamlandığını ve aşı merkezlerinin dışına çıkılarak özel hastanelerde de aşılamanın yapılacağını kaydetti.

KKTC’ye gelen aşı miktarının bu zamana kadar kısıtlı olduğunu aktaran Üstel, haftada ortalama 2 bin aşı yapıldığını, ancak bundan sonra hedeflerinin haftalık 15-20 bin bandına çekmek ve Temmuz sonuna kadar yaklaşık 150 bin kişinin aşılanacağını söyledi. Turizmin ve eğitimin açılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Üstel, Sağlık Bakanlığı olarak bu yönde çalışmalarını hızlandırdıklarına vurgu yaptı.

Fahrettin Koca ile görüşmesinde Lefkoşa’da yapılacak olan 500 yataklı hastane konusunda da istişarede bulunduklarını kaydeden Üstel, hastanenin projelendirilmesini hızlandırmak için teknik çalışma yapıldığını söyledi.

Sağlık bakanlığı olarak Ada Kodu ürettiklerini aktaran Üstel, HES kodu ve QR koduyla bir eşleşme üzerinde çalıştıklarını, Ada Kodu sayesinde insanların aşı ve PCR durumlarını görebileceklerini kaydederken, Türkiye’den KKTC’ye gelecek kişilerin daha rahat seyahatleri için de teknik çalışmalar yaptıklarını ve bunların önümüzdeki günlerde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Üstel, 1 Temmuz’da QR kodlarını uygulamaya koymayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.