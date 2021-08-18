Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Üstel: Asya bebeğin tedavisine T.C Sağlık Bakanlığı himayesinde başlanacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak sağlıktaki son durumu değerlendirdi ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. 

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:45
1213 Okunma
Üstel: Asya bebeğin tedavisine T.C Sağlık Bakanlığı himayesinde başlanacak

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER 


Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak sağlıktaki son durumu değerlendirdi ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. 

SMA Hastası Asya bebek için Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçtiklerini kaydeden Üstel, “Her gün bir hemşiremiz ve doktorumuz eve gidiyor ve kontrolleri yapıyor. Asya bebek Türkiye’ye gideceği için de Türkiye ile sürekli istişareler gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Önümüzdeki günlerde Asya bebeği Türkiye’ye göndereceklerini söyleyen Üstel, “Tamamen Türkiye’nin ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde tedavisine başlanacak” dedi.

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
Asya Bebekünal üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Asya Bebek için stant kurdu
Girne Belediyesi Asya Bebek için stant kurdu
"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”
"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” Düzenlenecek
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” Düzenlenecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim