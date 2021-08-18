Üstel: Asya bebeğin tedavisine T.C Sağlık Bakanlığı himayesinde başlanacak

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak sağlıktaki son durumu değerlendirdi ve izleyicilerin sorularını yanıtladı.

SMA Hastası Asya bebek için Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçtiklerini kaydeden Üstel, “Her gün bir hemşiremiz ve doktorumuz eve gidiyor ve kontrolleri yapıyor. Asya bebek Türkiye’ye gideceği için de Türkiye ile sürekli istişareler gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Önümüzdeki günlerde Asya bebeği Türkiye’ye göndereceklerini söyleyen Üstel, “Tamamen Türkiye’nin ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde tedavisine başlanacak” dedi.