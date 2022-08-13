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Üstel: Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Başbakan Ünal Üstel Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 2. Aşamasının 48. Yıldönümü mesajı yayımladı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:49
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Üstel: Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz


Başbakan Üstel'in mesajı şu şekilde;

"14-16 Ağustos 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 2. Aşamasının 48. Yıldönümünde Rumlar tarafından acımasızca katledilen Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve Baf Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkının tarihinde en karanlık ve acı günlerinden olan 14-16 Ağustos’ta yapılan katliamların acısı hala yüreklerimizi dağlamakta. Genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden sivil insanımızı topyekûn yok etmek amacıyla yapılan bu katliamlar tarihte bir kara leke olarak yerini almış, yıllar geçse dahi asla unutulması mümkün değildir. 

Bugün Kıbrıs’ta huzur ve güven ortamında yaşayan Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk Halkından söz edebiliyorsak bunu en büyük dönüm noktası 1974 yılında Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak müdahale etmesi ve adada barışı sağlamasıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkının geçmişte yaşadığı acı ve kayıpların bir kez daha yaşanmaması temennisiyle, başta Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve Baf şehitleri olmak üzere, bu onurlu mücadelede kanıyla canıyla bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve bu uğurda mücadele edenleri sonsuz minnet ve şükranla anarım"

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ünal ÜstelKıbrıs Barış Harekatı
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