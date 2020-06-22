Üstel Bakanlık görevini devretti

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Bakanlık görevini, yeni Bakan Kutlu Evren’e devretti.

Devir töreninde konuşan Ünal Üstel, bugün görevinin yaklaşık bir yılını doldurduklarını ve bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, “Yine bizim Girne bölgesindeki bir vekile görevimi devrediyorum. Bir yıl içerisinde, pandemi süreci ve sonrası programları paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Görevi Haziran’da devraldıklarını, turizmin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduklarını, turizmin kan kaybettiğini gördüklerini ve süratli bir operasyon ile düzeltme çalışmalarını başlattıklarını anlatan Üstel, “Bizden önceki hükümeti temsil eden değerli bir Turizm Bakanı arkadaş vardı” şeklinde konuştu.

Kendilerinin de kısıtlı bütçe ile devraldıktan sonra sektör temsilcileri ile birlikte yol haritası çizdiklerini ve Haziran’dan sonraki yıl sonuna geldiğimiz dönemde turizmdeki kan kaybını durdurduklarını ve yüzde 5 artışla kapattıklarını dile getiren Ünal Üstel, “Bu tabi ki yeterli değil. Hedefimiz yatak sayısını çoğaltmak, butik otelleri çoğaltmak. KKTC doğal ve tarihi güzellikleri, mutfağı tartışılmaz, dolayısıyla turizmi 12 aya çıkartma hedefi koyduk. AB ve değişik ülkelerde yeni programlara giriştik” dedi.

“TURİSTLERE KENDİ ÜLKELERİ DEĞİL, TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI”

Talihsiz bir dönem yaşandığını, Mart ayının ilk haftalarında ülkemizde Koronavirüsün bir turistte çıktığını, hemen müdahale edildiğini ve dünyada en büyük karantina merkezini yaparak dünyada ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Üstel, “Hükümet ve sektör temsilcileri ile çalışma ile turistleri ülkelerine gönderdik. Ülkeleri kendi vatandaşına sahip çıkmadı, Turizm ve Çevre Bakanlığı sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“4 BİN ÜÇÜNCÜ UYRUKLU İNSANI KAZASIZ, BELASIZ ÜLKELERİNE GÖNDERDİK”

En önemli noktanın; Mart’ta turistleri gönderirken 4 bin üçüncü uyruklu insanın ülkemizde tatil yapıyor olduğunu, 4 bin insanı kazasız belasız ülkelerine gönderdiklerini işaret eden Ünal Üstel, “O süreç içerisinde hükümetin radikal kararları ile karantina süreci geçene kadar kısmen sokağa çıkma yasağı koyduk” değerlendirmesini yaptı.

“CHARTER SEFERLERİ GETİRMEYE BAŞLADIK”

Bugünlere gelirken aldıkları tedbirleri halkın harfiyen uyguladığı için güvenli ada olduğumuzdan söz eden Üstel, “Hükümetin radikal kararları ile ülke normalleşmeye giderken birtakım açılımlar olmaya başladı. Charter seferleri getirmeye başladık” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZ EVİNDE OTURURKEN EKİP ARKADAŞLARIMIZ PERSONELİMİZ EVİNDE OTURMADI”

Tüm bunlar yaşanırken sektör ve ekip arkadaşları ile ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan turizmin dünyaya kapalı olduğunu hatırlatan Ünal Üstel, “Ülkemiz evinde otururken ekip arkadaşlarımız personelimiz evinde oturmadı ve yeni bir web sitesi oluşturduk. Bir turist Avrupa’dan ülkemize gelmek istediği zaman web sitesinden nereye gideceğini, sanki KKTC’ye gelmiş gibi görmüş oldu” dedi.

“MALİ PROTOKOLDE 18 MİLYON TL TURİZME AYRILDI”

Bu çalışmaları yaparken, bir kısmı yarım kalırken, pandemi sürecinde en büyük zararı turizm sektörünün gördüğünü kaydeden Üstel, “Bu sektörlere nasıl hibe verebiliriz diye çalışma yaptık. Mali protokolde 18 milyon TL turizme ayrıldı” vurgusu yaptı.

“BİR YARDIMA İHTİYACI OLDUĞUNDA HAZIRIM”

Geldiğimiz günde istenmeyen bir olay yaşandığını, görev değişikliği olduğunu söyleyen Ünal Üstel, “Ben de görevimi arkadaşıma devrediyorum. Bundan sonraki süreçte kendisine kolaylıklar diliyorum, bir yardıma ihtiyacı olduğunda hazır olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

EVREN: “PROJELERİ DEVAM ETTİRMEK VE YAPILACAK DAHA FAZLA ŞEY VARSA ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Ünal Üstel’in ardından konuşan Turizm ve Çevre yeni Bakanı Kutlu Evren, “Sayın bakanın faaliyetleri, tamamen tecrübeye dayalı faaliyetlerdir. Projeleri devam ettirmek ve yapılacak daha fazla şey varsa çalışmalar yapmak için çalışacağız” dedi.

KIBRIS POSTASI