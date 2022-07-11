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Üstel: Basın demokrasinin olmazsa olmazıdır

Başbakan Ünal Üstel, Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:07
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Üstel: Basın demokrasinin olmazsa olmazıdır
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Başbakan Ünal Üstel, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının önemine işaret ederek, tüm medya mensuplarını kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, Basın Günü'nü kutladı.

Kıbrıs’ta bir Kıbrıs Türkü tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete “Saded”in 11 Temmuz 1989 da ilk yayını yapması anısına 1983 yılında alınan bir kararla, her yıl 11 Temmuz’un Basın Günü olarak kutlandığını anımsatan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

 “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde tarihi görevler üstelenen ve mücadele basını olarak zihinlerde yer eden Kıbrıs Türk basını, halkın aydınlatılmasına, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasında sağlam iletişim köprülerinin kurulmasına sorumlu yayınları ile daha o yıllardan öncülük etmiştir. Demokrasinin olmazsa olmazı basınımız, aynı sorumlukla, halkımızın haklı mücadelesinin dünyaya duyurulmasına yine öncülük etmektedir.

Halkın doğru ve hızlı haber alması adına gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm medya mensuplarını yürekten kutluyorum. Aramızdan ayrılan gazetecileri rahmetle anar, görevinin başında olan basın mensuplarına sağlık, huzur ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

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