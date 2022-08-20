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Üstel: "Belediyeler Reformu Yasası’nı Çarşamba günü Meclis’ten geçireceğiz"

Başbakan Ünal Üstel, Belediyeler Reformu Yasası’nı Çarşamba günü Meclis’ten geçireceklerini ifade etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:42
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Üstel: "Belediyeler Reformu Yasası’nı Çarşamba günü Meclis’ten geçireceğiz"


Ünal Üstel, Girne bölgesinde Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı ziyaret ederek, halka biraraya geldi.

Belediyeleri birleştirme konusunun 2008 yılında başladığına işaret eden Üstel, bu süreci CTP’nin başlattığını savundu.

Üstel, “İlk yaptıkları icraat, bütün köyleri belediyelere bağladılar. UBP bazı köylerin bağlanmasında gösterdiği muhalefete rağmen dinlemediler ve siyasi karar vererek yapmışlardı. 2008’den bugüne kadar geldik. İktidardan gittiler, 2009 seçimlerinde UBP tek başına iktidara geldi o zaman da belediyelerin birleşmesi gündeme geldi. Her gelen hükümet çalışma yaptı ama UBP’nin gösterdiği cesareti gösteremediler. Biz o cesareti gösterdik, halkımız daha iyi hizmet alabilsin diye.”

Üstel, “Muhalefet partilerin de olduğu ortak bir komisyon kuruldu, bu ortak komisyonda belediyeleri birleştirirken yol haritası nasıl olacak diye çalışma yaptık. Çalışma sonucu 17 kriter çıktı ve bu kriterlere göre 18 belediye eşit oldu. Biz dedik ki yerel seçimlere giderken bu konsesüsle gidelim. Ortak komisyonun görüşmeleri bittikten sonra bize muhalefet partisi, kırmızı çizgimiz var dedi. Biz dedik ki kırmızı çizginiz varsa bizim de var. Kriterler ne ise o kriterlerin oluşturduğu belediye sayısına biz varız dememize rağmen geri adım atmaya çalışıp konsesüsü bozdular” şeklinde konuştu.

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