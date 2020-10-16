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Üstel: “Bu seçimi büyük bir farkla almamız gerek”

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, birinci turda sandığa gitmeyen UBP’liler olduğunu belirterek, “vakit birlik ve beraberlik vaktidir” dedi, “Bu seçimi büyük bir farkla almamız gerek” vurgusu yaptı.

16 Ekim 2020 Cuma 11:53
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Üstel: “Bu seçimi büyük bir farkla almamız gerek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına katılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Son rötuşlar yapılmaya başlandı, sonuna doğru gidiyoruz” diyerek sözlerine başlayan Üstel, “Kırgın, küskün olanları da bir araya getirdik. Vakit, birlik ve beraberlik vaktidir” ifadelerini kullandı.

Önemli bir süreç yaşandığını vurgulayan Üstel, “Birinci turda sandığa gitmeyen büyük bir kitle var. Yaklaşık yüzde 43’lük bir kesim… Bu kesimin bir kısmı UBP’lidir. Bu kesim, ‘UBP zaten ikinci tura kalacak, ben ikinci turda oyumu kullanırım’ diyerek bir rahatlık içindeydi. İkinci turda bu rahatlık yok. Bu seçimi büyük bir farkla almamız gerek” şeklinde konuştu.

“Önümüzde büyük bir sınav var ve bu sınavı kazanacağız” diyen Üstel, HP’nin hükümetten çekilmesiyle oluşan hükümet krizinin akıbetinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Partinin yetkili organları, Pazar günkü seçimden sonra oturacak ve karar üretecek. Çeşitli senaryolar var. Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Bizim istediğimiz, halkımızın sandığa gitmesi ve oyunu Sayın Tatar’a vermesi.”

Hem Cumhurbaşkanlığı makamının, hem de iktidarın UBP’de olmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı fikirleri paylaşan siyasi bir iradenin, belli başlı sorunları kökten çözebileceğini vurgulayan Üstel, “Herkes Pazar günü bu vatani görevini yerine getirmelidir” dedi.

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