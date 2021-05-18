Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanacak
Kapat

Üstel: “Bu ülkenin lokomotifi turizmdir”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ADA TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

18 Mayıs 2021 Salı 09:56
248 Okunma
Üstel: “Bu ülkenin lokomotifi turizmdir”

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ADA TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sürecinde sağlığın öncelik olduğunu ama ekonominin de aynı paralel de önem arz ettiğini söyleyen Üstel, “Pandemi süreci yaklaşık 15 aydır devam eder. Bu 15 aylık süreçte, ekonomi çok büyük sıkıntıya girdi. Bu süreçte, bulaşın önü kesilmesi için zaman zaman kapanma kararları aldık. Bunu bütün dünya da yaşadı. Bu ülke bir turizm adasıdır ve lokomotif sektörü turizmdir. Bunun yanında da eğitim gelir. Ben göreve geldikten sonra istatistiki veriler sonucunda, bir açma planını uygulamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada ülkede bir hareketlenme başladı. Bir kere ekonomi çok önemlidir ama sağlık da çok önemlidir. Dünya istatistik verilerine baktığımızda, sağlık alanında çok iyi noktadayız. Ama ekonomi bacağına baktığımızda aşağılardayız. Şimdi ekonomiyi de yukarıya çekmeye başladık. Benim bir yerde, halkımın sağlığı omzumdadır. Bir omzumda da ülkemin ekonomisi vardır. Sağlık önceliğimizdir ama ekonomi olmadan da yaşanmaz. Bakın Rum tarafında her gün ölümler olur. Türkiye’deki tablo ortadadır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Emekçilerinden Ataoğu ve Üstel’e Çağrı
Turizm Emekçilerinden Ataoğu ve Üstel’e Çağrı
Saner: “19 Mayıs 1919 Türk milleti için tarihi dönüm noktasıdır"
Saner: “19 Mayıs 1919 Türk milleti için tarihi dönüm noktasıdır"
HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik
HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim