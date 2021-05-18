Üstel: “Bu ülkenin lokomotifi turizmdir”

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ADA TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sürecinde sağlığın öncelik olduğunu ama ekonominin de aynı paralel de önem arz ettiğini söyleyen Üstel, “Pandemi süreci yaklaşık 15 aydır devam eder. Bu 15 aylık süreçte, ekonomi çok büyük sıkıntıya girdi. Bu süreçte, bulaşın önü kesilmesi için zaman zaman kapanma kararları aldık. Bunu bütün dünya da yaşadı. Bu ülke bir turizm adasıdır ve lokomotif sektörü turizmdir. Bunun yanında da eğitim gelir. Ben göreve geldikten sonra istatistiki veriler sonucunda, bir açma planını uygulamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada ülkede bir hareketlenme başladı. Bir kere ekonomi çok önemlidir ama sağlık da çok önemlidir. Dünya istatistik verilerine baktığımızda, sağlık alanında çok iyi noktadayız. Ama ekonomi bacağına baktığımızda aşağılardayız. Şimdi ekonomiyi de yukarıya çekmeye başladık. Benim bir yerde, halkımın sağlığı omzumdadır. Bir omzumda da ülkemin ekonomisi vardır. Sağlık önceliğimizdir ama ekonomi olmadan da yaşanmaz. Bakın Rum tarafında her gün ölümler olur. Türkiye’deki tablo ortadadır” dedi.