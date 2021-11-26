Üstel: Bugünkü vaka sayılarının artışı UBP kurultayından kaynaklandı

ÖZEL HABER

Sağlık Eski Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“BUGÜNKÜ VAKA SAYILARININ ARTIŞI UBP KURULTAYINDAN KAYNAKLANDI”

Yüksek vakalar hakkında konuşan Üstel, “UBP kurultayının 6 yerde yapılmasına ilişkin bir öneri olmuştu. O dönem yaptığım konuşmada 28 belediyemiz olduğunu ve 28 yerde yapılması gerektiğini dile getirdim. Bu konu bir tüzük değişikliği ile parti meclisine geldi ve kabul görmedi. O zaman kurultayda aday olan arkadaşlarımız da buna çok sıcak bakmadı ve bu iptal oldu. ‘Tek yerde kurultay yapacağız. Kalabalık bir üye sayımız var. Bu kadar insanla nasıl baş edeceğiz?’ diye sordum ve kimse bunu açıklayamadı. Bugünkü vaka sayılarının artışı UBP kurultayından kaynaklandı. Ne kadar denetim yapsak ta başarılı olamadık. Maske ve hijyen kurallarına uyulmadı. Bu nedenle de vakalarda artış yaşandı. Bizim kurultay da buna çanak tutmuştur. Sadece kurultay değil diğer nedenlerden dolayı da bu vakalar sürekli yukarı çıkıyor” dedi.