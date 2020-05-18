Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Üstel: “Büyük bir üzüntü içindeyiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın dolayısı ile mesaj yayımladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:23
231 Okunma
Üstel: “Büyük bir üzüntü içindeyiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın dolayısı ile mesaj yayımladı.

Üstel: “Dün ülkemizde çıkan yangın dolayısı ile gün boyunca zor anlar yaşadık.

Sıcakların artması ile birkaç gündür farklı farklı  bölgelerde talihsiz yangın olayları meydana geldi. Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde yaşanan yangın, ne yazık ki büyük bir tahribata yol açtı.

Rüzgarında etkisi ile bir anda büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangında, çevremiz, yaban hayatı ve ağaçlarımız yanarak zarar görmüştür. Bu durum karşısında büyük bir üzüntü içindeyiz. Tek tesellimiz kimsenin canına zarar gelmemiş olmasıdır.

Her zaman olduğu gibi bu üzücü günümüzde de yanımızda olarak yangın helikopterlerini gönderen Anavatanımız Türkiye’ye de teşekkür ederim.

Yangına müdahale etmek için bireysel iş makinelerini seferber eden vatandaşlarımıza, itfaiye, sivil savunma ve askerimize ise göstermiş oldukları üstün gayret ve özveri nedeni ile şükranlarımı sunarım.

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ODTÜ Kampüsündeki öğrencilerimiz ve Kalkanlı Yaşam Evinde bulunan yaşlılarımız yangın dolayısı tahliye edilerek zor anlar yaşamışlardır. Umarım bir kez daha böylesi üzücü felaketleri yaşamayız. Tüm bölge insanımıza ve halkımıza geçmiş olsun.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
peee 2020-05-18 12:02:01

sussan daha iyi

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Gönyeli'de gerginlik
Gönyeli'de gerginlik
İskele çöplüğünde yangın
İskele çöplüğünde yangın
Fitness salonları eylem yaptı
Fitness salonları eylem yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim