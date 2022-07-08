Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...

Üstel: Canla başla çalışmaya devam ediyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı....

08 Temmuz 2022 Cuma 13:39
174 Okunma
Üstel: Canla başla çalışmaya devam ediyoruz
banner48

Üstel mesajında şunları söyledi:

İslam dünyasında önemli bir yeri olan Kurban Bayramı’nı ülkemizde de idrak etmeye hazırlanıyoruz. Tüm dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği bir dönemde içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duymaktayız. Bu bakımdan Kurban Bayramı vesilesiyle, tüm insanlık ve toplumumuz için sevgi, saygı, dayanışma, yardımlaşma ve tüm insani değerlere daha da önem vermeliyiz.
Kurban Bayramını kutladığımız bu anlamlı günlerde, ülkemizin daha refah günlere ulaşması için güzel dileklerde bulunurken, bayramın öncelikle sağlık, huzur ve muhabbet ortamında kutlanmasını temenni ederim. Hükümetimiz, bu zor dönemde üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde hizmet vermek adına canla başla çalışmaya devam etmektedir. Bayram dönemi vesilesiyle bir kez daha, herkesin birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde davranarak, hoşgörü içerisinde, manevi değerlere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekmek istiyorum. Gelecek nesillerimizin esenliği uğruna, karamsarlıkları bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma içinde hareket ederek sorumluluk bilinci ve özveriyle ülkemizin gelişip kökleşmesine de katkıda bulunacak çabaları esirgememeliyiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güç ve destekle, devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması temennisiyle, tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.​

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma
Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma
Özel sektörlüye “aç kal” deniyor!
Özel sektörlüye “aç kal” deniyor!
Tatar önerilerini sundu... Rumlar hazırsa biz de hazırız!
Tatar önerilerini sundu... Rumlar hazırsa biz de hazırız!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim