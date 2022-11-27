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Üstel: "Cem Dana'nın istifasını memnuniyetle karşıladım"

Cem Dana, Gazi Mağusa Belediye Başkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıkladı.

27 Kasım 2022 Pazar 14:17
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Üstel: "Cem Dana'nın istifasını memnuniyetle karşıladım"



Başbakan Ünal Üstel yazılı açıklamasında Cem Dana'nın adaylıktan geri çekilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. 

Üstel'in açıklaması şu şekilde:

Sayın Cem Dana’nın adaylıktan geri çekildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım.

Yapmış olduğumuz görüşmenin ardından, sayın Cem Dana Gazimağusa için ortaya koymuş olduğumuz projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortak mutabakatla yürüttüğümüz dış politikamızı da dikkate alarak partisi ile tam bir uyum içerisinde yürüme kararı almıştır.

Cem kardeşimizi, adaylık konusunda ısrar etmeme kararından dolayı  kutlar, UBP çatısı altında beraber yürüyecek olmamızdan büyük memnuniyet duyduğumu belirtirim.

Bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını idrak etmesi tüm tabanımıza da örnek olmuştur.

Bu özverili kararın diğer bölgelerde UBP adayına rağmen aday olmayı düşünen partililerimize emsal teşkil etmesini temenni eder, partimizin tüm adaylarına başarılar dilerim.

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