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Üstel: Ceza keseceğiz, kimsenin hatırına iş yapmayacağız

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana güçlü bir ekiple eksikliklerin üzerine gittiklerini ve çözemeye başladıklarını söyledi.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:39
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Üstel: Ceza keseceğiz, kimsenin hatırına iş yapmayacağız

Fuar alanında uzun kuyrukların olduğunun doğru olduğunu söyleyen Üstel, yarın 2 PCR merkezinin Lefkoşa’da devreye gireceğini kaydetti.

Açılımların başlaması ile birlikte yoğunluğun arttığının altını çizen Üstel, “Vatandaş Pazar gününden istifade etmek istedi ve oraya gitti” dedi.  

PCR’ların 7 günde bir olduğunu söyleyen Üstel, bazı kesimlerin ise 14 günde bir olacağı bilgisini de verdi. Üstel, “Kapalı alanların 1/3’ünün açılacak. Oto kontrolü insanların da yapması gerekiyor. Vatandaş görecek, içeride sosyal mesafe ve metrekareye uyulmazsa, yapacağımız denetimlerde ceza keseceğiz. Kimsenin hatırına bir şey yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Yenigün

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ünal üstel
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