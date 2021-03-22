Üstel: Ceza keseceğiz, kimsenin hatırına iş yapmayacağız

Fuar alanında uzun kuyrukların olduğunun doğru olduğunu söyleyen Üstel, yarın 2 PCR merkezinin Lefkoşa’da devreye gireceğini kaydetti.



Açılımların başlaması ile birlikte yoğunluğun arttığının altını çizen Üstel, “Vatandaş Pazar gününden istifade etmek istedi ve oraya gitti” dedi.



PCR’ların 7 günde bir olduğunu söyleyen Üstel, bazı kesimlerin ise 14 günde bir olacağı bilgisini de verdi. Üstel, “Kapalı alanların 1/3’ünün açılacak. Oto kontrolü insanların da yapması gerekiyor. Vatandaş görecek, içeride sosyal mesafe ve metrekareye uyulmazsa, yapacağımız denetimlerde ceza keseceğiz. Kimsenin hatırına bir şey yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Yenigün