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Üstel: CTP ile kurulacak olan hükümet ülkemizin önünü açar

UBP Milletvekili Ünal Üstel, CTP ile UBP’nin koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olmadığını belirterek, "CTP ile oturup konuşmamız gerekiyor. Radikal kararlar alırken, CTP ile kurulacak olan bir hükümet ülkemizin önünü açar..." dedi.

01 Şubat 2022 Salı 18:48
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Üstel: CTP ile kurulacak olan hükümet ülkemizin önünü açar
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel, KTV ekranlarında yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa katıldı.

Üstel, UBP’nin en kötü günlerde ateşten gömleği giydiğini dile getirerek, “UBP,  insanımıza sıkıntı yaşatmamak adına birtakım iyileştirmeler yaptı. Halkımız bunu gördü ve bize 24 vekil verdi” dedi.

UBP Kurultayının ardından Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun partiden aldığı ilk yetkinin karma oyun kaldırılması yönünde olduğuna işaret eden Üstel, bazı partilerin red oyu kullanması nedeniyle gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Erken Genel Seçimlerinde yaklaşık yüzde 10’na yakın oy yandığını aktararak, “İlk icraatımız Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın üzerindeki değişiklikleri yapmak... Herkesin ulaşabileceği bir seçim sistemi yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

“DOĞRUSU, YEREL SEÇİMLERİN ERTELENMESİDİR”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘yerel seçimlerin ertelenmesi’ yönündeki yaptığı açıklamaya dikkat çeken Üstel, şöyle devam etti:

“Başka partiler adaylarını tespit etti, çalışmalara başladı. Doğrusu ertelenmesidir. Bir seçimden çıktık, yeni hükümet henüz kurulmadı. 30 Haziran’da seçim olması halinde yine yasaklar başlayacak. Ülkenin artık yeni yasalarla nefes alması lazım. Ülke ekonomisini hareketlendirmemiz lazım.”

“DİREK UÇUŞLAR ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Rum yönetiminin ‘Maraş’a karşılık Ercan’ önerisini de değerlendiren Ünal Üstel, direk uçuşların turizmin önünü açabileceğini söyledi.

“Turizm sektörünü ayağa kaldırmalıyız” diyen Üstel, “Direk uçuşlar ülke için çok önemlidir. Ülkeyi ayağa kaldırır” şeklinde konuştu ve hükümetin kurulmasının ardından ikinci icraatın Ercan Havalimanı’nın yeni binasının bitirilmesi olduğunu aktardı.

“CTP İLE KURULACAK OLAN HÜKÜMET ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile UBP’nin koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olmadığını da dile getiren Üstel, “Genel Başkanımız bütün partilerle temaslar yapıyor. Kaybedecek zamanımız yok... CTP ile oturup konuşmamız gerekiyor. Radikal kararlar alırken, CTP ile kurulacak olan bir hükümet ülkemizin önünü açar... Tabii bazı sıkıntılar yaşanabilir, ancak görüşmeden bir şey söyleyemezsin. Görüşmekte fayda var, zaten Başbakanımız görüşüyor. Önümüzdeki günlerde netleşecektir” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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