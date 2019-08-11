Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Üstel'den Bayram Mesajı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurban Bayramının kardeşlik ve dostluğu arttırması temennisinde bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:27
Üstel'den Bayram Mesajı

Ünal Üstel yayınladığı bayram mesajında “Bayramlar, bireysel ve toplumsal değerlerimizin en kutsallarını güçlü bir şekilde yaşadığımız anlamlı günlerdir. Toplumsal barış için, birlik ve beraberliğimiz için, sevgi, dostluk ve kardeşlik için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır bayramlar” dedi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına ihtiyaçlı ve yardıma muhtaç kesimlere yardım eli uzatmanın sadece bayramlara özgü olmaması gerektiğini kaydeden Üstel, “Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

Üstel, “Tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayram olmasını dilerim” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tufad Kastamonu Yolcusu
Tufad Kastamonu Yolcusu
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 aylık bebek hayatını kaybetti
Tatar: “Süreçten Bir Şey Çıkmaz”
Tatar: “Süreçten Bir Şey Çıkmaz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim