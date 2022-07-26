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Üstel'den flaş açıklama!

Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun’un istifasını kabul etti.

26 Temmuz 2022 Salı 11:13
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Üstel'den flaş açıklama!
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Başbakan Üstel, Atun’dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’ı atadı.

Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sanat Atun’un bugün saat 10.00’da istifasını sunduğunu belirterek, “Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır” dedi.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisi’nde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.07.2022 11:25
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