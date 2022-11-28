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Üstel'den, İsmail Arter açıklaması

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, İsmail Arter'in adaylıktan çekilmesini değerlendirdi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:01
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Üstel'den, İsmail Arter açıklaması



Üstel açıklamasında şunları söyledi:

Maraş açılımı gibi önemli bir süreçte Gazimağusa Belediye başkanılığı görevini layıkı ile sürdüren ve adını tarihe geçiren değerli kardeşim İsmail Arter’in, yapılacak Gazimağusa Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağı yönünde üretmiş olduğu kararı saygı ile karşılıyorum.

Anavatanımız Türkiye ile birlikte tam bir uyum içerisinde Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak yürüttüğümüz ortak politikalara her zaman destek veren, söz konusu ulusal çıkarlarımızsa, makamlar teferruattır demekten geri durmayan Sayın Arter’in ortaya koyduğu birliğimizi bölen değil güçlendiren duruş son derece önemlidir ve unutulmayacaktır.

Gazimağusa’ya verdiği hizmetler ve Maraş açılımı sürecinde yürüttüğü özverili çalışmalarından dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Muhakkaktır ki, ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir.

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