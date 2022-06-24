Üstel'den vatandaşlara bir çağrı daha!

Üstel, kriz masasının Mersinlik köyüne taşındığını söyledi.
Üstel, yangının Kantara’ya sıçramaması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.
Eldeki imkanların bölgeye sevk edilmesini isteyen üstel, gıda, tanker ve dozer takviyesi çağrısı yaptı.
Yarın sabah hava araçlarıyla yangına müdahale edileceğine dikkat çeken Üstel, gün doğana kadar, çalışmaların süreceğini vurguladı.
Rüzgarın dağdan denize doğru estiğini bu nedenle yangının Mersinlik köyüne doğru yayıldığını aktaran Üstel, gençler dışında bölge halkının tahliye edildiğini kaydetti