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Üstel: Dilekkaya-Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yol en kısa sürede tamamlanacak

Başbakan Ünal Üstel, Dilekkaya ve Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yolun yapımı konusunda yaşanan sıkıntıları yerinde inceledi ve bölge halkıyla istişare etti.

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:18
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Üstel: Dilekkaya-Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yol en kısa sürede tamamlanacak

Bölge sakinlerinden ve Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda sıkıntı hakkında Başbakan’a bilgi aktardı.

Ceyda, Dilekkaya ve Gaziköy arasındaki mevcut asfalt yenileme çalışmasının bazı itirazlar nedeniyle durduğunu, bu nedenle Lefkoşa’ya ulaşımın sağlandığı diğer köylerdeki halkın da mağdur olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de ziyaretini tamamlamasının ardından açıklama yaptı.

Üstel, kendisinin ulaştırma bakanı iken yolların iyileştirilmesi ve bölge halkının daha iyi hizmet alabilmeleri için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yaptıkları istişare sonucu Ülkemizde bulunan 322 km’lik yolun yenileneceği bir protokol imzaladıklarını belirtti ve şu an gelinen noktada yeni hükümet programında da bunun devam ettiğini anımsattı.

Üstel bölgede yaşanan yol sorunu ile ilgili ivedilikle hem TC hem de Ülkemiz karayolları ile istişare ederek bölgeye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ziyaret sonunda halkla yaptıkları görülmede konsensusun sağlandığını, Çarşamba günü tekrar bölgede olacaklarını ve çalışmaların başlayacağını belirtti .

Başbakan Üstel, 3 buçuk kilometrelik yolun en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

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