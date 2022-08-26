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Üstel: Dilin kemiği yok ağzı olan konuşur, varsa bilgi verin o eli keseceğim!

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek'e alınacak yakıt ihalesinin iptali ile ilgili, “Kulislerde bin türlü şey söylendi, dosyalarda eksik vardı iptal edildi” dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 11:18
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Üstel: Dilin kemiği yok ağzı olan konuşur, varsa bilgi verin o eli keseceğim!


Üstel amaçlarının halka kaliteli ve ucuz yakıt sağlamak olduğunu savunarak, ihalelerde dönenlerle ilgili bilgisi olanın paylaşmasını istedi.
 
Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’in konuğu olan Ünal Üstel, ihalenin iptal edilmesini eleştirenlere yönelik şunları söyledi:

“Dilin kemiği yok, ağzı olan konuşur diye bir laf var. Konuşmaya da devam etsinler. Kıb-Tek’i devraldıktan sonra bütün ihaleler şeffaf. Daha da şeffaf olmasını istedik. İhaleye 7-8 kişi katıldı ama kulislerde bin türlü şey söylendi. Çok düşük veren de var çok yüksek veren de var. Merkezi İhale Komisyonu baktı bazı dosyalarda, çoğunda eksiklikler var. Şimdi bir tanesine vermediğin zaman insanlarımıza hemen çamur atılır. Atan kişiler de bilinir ama çamur at izi kalsın ile bu işler yürümez. Bu işler şeffaflıkla gider. Bu konularda varsa bir bilgi, kaynağınız bize söyleyin, o eli keseceğim, hiç düşünmeden keseceğim. İnsanımız artık yeter diyor. İnsanımızın cebinden para alınması için değil para koymak için çalışıyoruz. En kaliteli yakıtı en ucuza almak için çalışıyoruz. 10 gün sonra elden ihale ile açık artırma usulü pazarlıkla yapılacak. En iyi fiyatı verene ve kriterlere uygun olanla karara bağlanmış olacak. Bugün gazetelerde herkes senaryo kurdu, kendileri de inanıyorlar… Bir şey varsa gelin bana sorun. En açık şekilde izah edebiliriz.”

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