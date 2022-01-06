Üstel: “Dünya aşılmada 5 yaşa kadar indi, biz de yapmalıyız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı, Sağlık eski Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SADECE KKTC’DE DEĞİL TÜM DÜNYADA VAKALAR ARTTI AMA TEDBİRLER DE ANINDA GÜNDEME GETİRİLDİ”

Gelinen noktada, günlük Koronavirüs vaka sayısının rekor seviyede arttığını ifade eden Üstel, bu durumun sadece KKTC’de değil; Güney Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’da da vaka sayılarının arttığını fakat buna bağlı olarak bir takım tedbirlerin anında gündeme getirildiğini ifade etti.

“SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLMELİ”

Omikron varyantının KKTC’ye de ulaşacağının önceden belli olduğunu belirten Üstel, sağlık altyapısının Omikron’a karşı güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK YORULDU”

Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortada bir gerçek var; sağlık çalışanları çok yoruldu. Her türlü teşekkürü hak ediyorlar. Ama bu insanları daha fazla onure etmek, daha fazla teşvik etmek lazım. Doktor gerekiyorsa doktor almak, yoksa serbest hekimlerden hizmet almak lazım. Tabipler Birliğiyle, serbest çalışan hekimlerle, sendikayla işbirliği içinde hareket etmek lazım. Birlik ve dayanışmayla bu günlerden kurtulabiliriz. Kıbrıs Türk halkı bunu en iyi yapan toplumdur. 1955’lerde yapmaya başladık, 1974’te gösterdik ve bugünlere geldik. Yeter ki biri, bu birliğin, dayanışmanın öncülüğünü yapsın.”

“HEMŞİREYSE HEMŞİRE, DOKTORSA DOKTOR, GEREKLİ TAKVİYE YAPILACAK. YOKSA HİZMET ALIMI YAPILACAK”

Sağlık altyapısının önemine bir kez daha vurgu yapan Üstel, Maliye Bakanlığı’na da bu konuda ciddi bir iş düştüğünü ifade ederek, “Hemşireyse hemşire, doktorsa doktor, gerekli takviye yapılacak. Yoksa hizmet alımı yapılacak” dedi.

“POZİTİF VAKALARI TAŞIYAN ARAÇLARI SÜREN ŞOFÖRLER BİLE YORULDU”

Sağlık personeli takviyesinin şart olduğunu ifade eden Üstel, “Pozitif vakaları taşıyan araçları süren şoförler bile yoruldu. Taşımacı sayısını da arttırmak lazım” dedi.

“DÜNYA AŞILMADA 5 YAŞA KADAR İNDİ, BİZ DE YAPMALIYIZ”

Aşı merkezlerinin çoğaltılması ve aşı yaşının indirilmesi gerektiğini vurgulayan Üstel, “Dünya, aşılama konusunda 5 yaşa kadar indi. Biontech aşısı yapıyorlar. Bizde de Biontech aşısı mevcut. Virüs okullarımızda daha da yaygınlaşmadan süratli bir şekilde aşı yapılmalı” şeklinde konuştu.

“15 GÜNLÜK TATİLİ ÖNE ÇEKİP, ÜLKEYİ KAPATMADAN TEDBİRLER ALABİLİRİZ”

Okulların yakın zamanda 15 günlük tatile gireceğini belirten Üstel, “Bu tatili öne çekebilir, sınavları online olarak yaparak, ülkeyi kapatmadan tedbirler alabiliriz” diyerek, çocukların aşılanmasına hız vermek gerektiğini ifade etti.

“BANA GÖRE BU ZOR GÜNLER MART’TA SONA ERECEK”

“Bana göre bu zor günler Mart’ta sona erecek” diyen Üstel, “Mart ayına kadar sıkı tedbirler alırsak, insanlarımızı uyarırsak bu zor günler geçecek. Seferberlik yapmamız gerek. Sağlık çalışanı sayısını hızlı bir şekilde arttırmamız, aşı merkezi merkezi sayısını arttırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“OKULLAR TATİLE GİRİYOR. HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOCUKLARI AŞILAMAMIZ GEREK”

Bulaşın en fazla okullarda yayıldığını iddia eden Üstel, “Okullar tatile giriyor. Hızlı bir şekilde çocukları aşılamamız gerek. Omikron için en fazla 7 gün deniyor. Eğer aşılıysanız ve kronik bir hastalığınız yoksa 7 günde virüs yeniliyor. Mart’ta salgın ortadan kalkacak. Önümüzde güzel bir yaz olacak. Ülkeyi kapatmadan bu yolu yürümemiz lazım” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKEYE İSTİKRAR LAZIM, İSTİKRARIN ADRESİ DE UBP’DİR”

Erken genel seçimlere ilişkin konuşan Üstel, “Ortada bir doğru vardır, bu ülkeye istikrar lazım. İstikrarın adresi de UBP’dir” dedi.

2009 – 2013 yılları arasında UBP’nin tek başına iktidar olduğunu, pek çok projeye imza attığını söyleyen Üstel, “Yarım kalan projeler, 2013’ten kalmadır. Koalisyonlar, yarım kalan projeleri bile bitirememiştir” ifadelerini kullandı.

“TC İLE EN GÜÇLÜ BAĞLARA SAHİP PARTİ UBP’DİR”

Türkiye Cumhuriyeti ile en güçlü bağlara sahip olan partinin UBP olduğunu söyleyen Üstel, “UBP, anavatan ile oturup mali işbirliği protokolleriyle bu zor günleri aşacak. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herekse de Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın bakış açıları bellidir. Benim insanım hangi nimetlerden faydalanıyorsa, Kıbrıs Türk insanı da aynı nimetlerden faydalanacak. Yeter ki bunu, protokollerle yapalım, söz verdiklerimizi yerine getirelim. Neden? Ülkenin önünü açmak için” şeklide konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası