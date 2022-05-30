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Üstel'e Ataoğlu ve Arıklı eşlik ediyor

Üstel, yarın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop ile görüşecek

30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:04
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Üstel'e Ataoğlu ve Arıklı eşlik ediyor

Üstel, yarın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop ile görüşecek

Üstel'e Ataoğlu ve Arıklı eşlik ediyor

Ankara, 30 Mayıs 22 (TAK): Başbakan Ünal Üstel, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya ulaştı.

Başbakan Üstel, yarın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Başbakan Ünal Üstel'e ziyaretinde hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik ediyor.

Başbakan Üstel ve beraberindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükelçisi Kemal Ķöprülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Nuh Göktaş, TC Dışisleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Müdürü Yasemin Öztürk ile diğer askeri ve sivil yetkililer karşıladı.

-Program… Anıtkabir, Oktay, Erdoğan…

Başbakan Üstel, Ankara ziyareti programı çerçevesinde yarın saat 09.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek ve Fuat Oktay'ın Üstel'in onuruna düzenleyeceği öğle yemeğine katılacak.

Saat 16.00'da Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Saat 17.30'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM'de görüşecek.

Üstel ve heyetinin temaslarını tamamladıktan sonra çarşamba günü saat 12.50'de adaya dönmesi bekleniyor.

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