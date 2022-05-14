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Üstel: Ekip çalışması başarıyı getirir

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) önderliğinde “Nicosia Grup Kıbrıs Kupa Şampiyonluğu”nu kazanan Mağusa Türk Gücü’nü (MTG) kutladı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:17
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Üstel: Ekip çalışması başarıyı getirir

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Üstel yayımladığı kutlama mesajında, “Futbol bir ekip çalışmasıdır ve ekip çalışması başarıyı getirir. Bu yüzden sizi kutluyorum. Sporumuzun ileri gitmesi için hükümet olarak da uğraş vereceğiz. Ülkemizdeki futbolu daha da yukarıya çekmeye çalışacağız” dedi.

Bu başarının gelecek yıllarda da devam edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade eden Üstel, şunları kaydetti:
“Mağusa Türk Gücü’nün gelen bu başarının temeline harç koyan çok değerli insanlar vardır. Kulübün bugün; tesis, yönetici kadrosu, taraftar camiası ve yarattığı değerler ile bu günkü başarısı gelmiştir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önderliğinde, Nicosia Grup Kıbrıs kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü’nün her türlü spor ambargolarına rağmen KKTC futboluna bu sevinci yaşatması son derece mutluluk vericidir. Üç yıldır MTG’nin başarıları gözden kaçmamış ve hiç bir başarı tesadüf değildir.

Bu alanda göstermiş olduğu başarılarından dolayı başta MTG BaşkanıKoral Bozkurt, yönetim kurulu, sporcusundan taraftarına kadar emeği geçen herkesi canı gönülden kutlar daha nice şampiyonluklar dilerim.”

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