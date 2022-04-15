Üstel: “Eksiğimiz varsa düzeltmeye hazırız”

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İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler reformu hakkında konuşan Üstel, “Sayın Başbakan hükümeti kurduğu zaman bize de bu görev verildi. Hükümet programında da ilk yapılması gerekenlerden birinin belediyeler reformudur. Uzun yıllardır belediyeler reformunun yapılması gerektiği konuşuluyor. 2007’de belediye personel yasası çıktı. Ama ne yazık ki 2007’den 2022’ye kadar tüzüğü yapılmadı. Bütün belediyelerdeki atama mevkileri şuan boş ve belediye başkanının kendine yakın insanlarla işler yürüyor. Çalışanlar başkanın iki dudağının arasındadır. Belediyelerde liyakat sahibi insanların olması gerekir. Ancak o kadrolar şuan boş. Tüzük olmayınca sınav yapılmıyor. 2008’de bütün köyler belediyelere bağlandı. Haritayı kendilerine göre yaptılar. O zaman da itirazlar yapıldı ancak şuan herkes mutlu. Köylerimiz o zaman hizmet alamazken şuan belediye başkanları aynı hizmeti köylere de veriyor” dedi.

Üstel, “Bugüne geldiğimizde bütün siyasi partiler bu yasa üzerinde çalıştı ve hepsinin de haritaları var. Bütün siyasi partilerle görüştük. Daha önceden yapılan çalışmaların draftları, İçişleri Bakanlığı’nda var ve İçişleri Bakanlığı’ndaki hukukçu bu konu üzerinden çalışıyor. Ayrıca başka bir hukuk ekibiyle de çalıştık. Tüm bu çalışmaları toparladık ve bu yasayı ortaya çıkardık. Bu yasalar savcılıktan görüş alınarak meclise geldi. Eksik olabilir. Bu kadar yüksek sesle eleştiri yapmanın nedenini anlamadım. Komisyon da mecliste yasada değişiklik yapabilir ve bizde tüm fikirlere açığız. Belediyeler yasası fi tarihinden beri çalışılıyor” ifadelerini kullandı.



Üstel, “2001’den beri belediyelerdeki harçlar yenilenmedi. Belediye meclislerinin zaman zaman yaptığı düzenlemeler var ancak bu yasal değildir. Bu kadar geriden gelen bir durum var. Artık gelinen noktada 2 senedir devam eden bir pandemi var. Ekonomide dalgalanmalar var. Rusya Ukrayna savaşı var. KKTC’de belediyeler reformu ile yeni bir şekillenmeye girdi dünyada yerimizi alabilmek için. Belediyeler büyük projelere imza atamıyor. Büyük bir kısmı mali sıkıntı içinde. Büyük kısmında personel fazlalığı var. Bir belediye teşkilat yasasında kadrolar doluysa bir şirket kuruluyor ve işlerini çeviriyor. Bütün bunları bir çerçevenin içine alma zamanı geldi. Artık belediyelerin büyük projelere imza atma zamanı gelmiştir. Güney’de, Avrupa’da, Türkiye’de aynı değişiklikler oldu. Bizin ne eksiğimiz var? Başlarken ufak tefek sancılar olabilir bu çok doğaldır. Ancak birlik beraberlik içerisinde bu yasaları yapıp ülkemizi ve geleceğimizi yeniden şekillendireceğiz. Yeter ki herkes elini taşın altına koysun. Muhalefetteki partilerle oturalım bu yasayı yapalım. Anlaşamadığımız noktalar olabilir ama bu reformun yapılması için önümüzde bir seçim var. Bu ülke bir seçimden çıktı. Seçime girerken seçim yasakları başlar. Ekonomi belli, döviz belli, ülkemizdeki sıkıntılar devam ediyor. Bir taraftan da belediyeler reformunu yapmakla kararlı bir hükümet var. Belediyeleri artık yeniden yapılandırıp çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Bu yasaları yaparken çok popülizm oldu. Bu konularda kimseyi kırmak istemem. Dün de yapılanlar var bugün de yapılanlar var ama insanlar yanıltılmasın. Aynı yasaları diğer partiler de çalıştı. Eksiğimiz varsa düzeltmeye hazırız ama bu kadar ağır eleştirileri de hak etmedik” dedi.