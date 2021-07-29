Üstel: Eylül’de okulların açılmasını öngörüyoruz

Sağlık Bakanı Dt Ünal Üstel, BRT’de açıklamalarda bulundu.

Ünal Üstel, PCR ve antijen test sayısının artışı, vatandaşın rehavete kapılması ve bazı sektörlerin ‘salgın bitmiş gibi’ hareket etmesinden dolayı vakalarda artış yaşandığını söyledi.

Vakalar, düğünler, eğlence yerleri ve spor salonlarında çıkıyor

Test sayılarının artmasıyla vaka tespitlerinin de arttığına vurgu yapan Üstel, insanlarda bıkkınlık ve rehavet olduğunu ifade etti. Üstel, yapılan araştırmalarda, düğünlerde, eğlence merkezlerindeki gençlerde ve spor salonlarında vaka çıktığını ifade etti.

Denetimde sıkıntı var

Denetimin yeterince yapılamadığını anlatan Üstel, ilçelerdeki emniyet kurumlarının da daha çok aktif olması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle eğlence ve şans oyunu olan yerlere aşısız insanların girmesinin engelleneceğini aktaran Üstel, bu yolla girişte istenilen PCR test koşulunun da daha rahat denetlenebileceğini kaydetti.

Ceza alan yerler açıklanacak

Ülkeyi kapatmamak adına çalıştıklarını vurgulayan Üstel, yapılan denetimlerde bu günden sonra ceza alan yerlerin de deşifre edilmesi için açıklanacağını belirtti.

158 bin 556 kişi tek doz aşısını oldu

Ülkede toplam 295 bin aşı yapıldığı açıklayan Üstel, ikinci doz aşısını yapılan kişi sayısının 140 bin kişi olduğunu 158 bin 556 kişiye de tek doz aşı yapıldığını belirtti. Aşılanmadaki bu sayının ‘yetersiz’ olduğunu dile getiren Üstel, “Toplumun %35, 40’ını aşıladık sayılır, hedefimiz %70. Temmuz sonuna dek bu hedefe ulaşmayı hedefliyorduk ama insanlarımız aşılamaya gitmedi. Bu hedefi Ağustos sonuna çektik” dedi.

Yasaklar ve teşvikler aşılanmaya talebi arttırdı

Üstel, eğlence ve şans oyunları sektörlerine girişlerde aşı ve test talebinin ve yasakların aşılanmaya olan talebi arttırdığına değindi.

Bayramdan sonra aşılanmaya talep arttı

Bayram sonrası aşılanmaya olan talebin arttığını anlatan Üstel, günde 7 bin aşılanma olurken bu rakamın 8 binlere çıktığını anlattı.

Sağlık çalışanları mükafatlandırılacak

Sağlık çalışanlarının ciddi bir yorgunluğu oluştuğuna işaret eden Üstel, “16 aydır aynı işi yapıyorlar, deneyimliler ama onlara taze kan vereceğiz. İleride de mükafat olarak idari izinler vereceğiz. Çok büyük bir özveri ile çalışıyorlar.” yorumunu yaptı.

Hangi aşıyı bulursak olalım

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Üstel, “Ne aşısı bulursak olalım” dedi.

Eylülde okulların açılmasını öngörüyoruz

Aşılamada öğretmenlere öncelik verdiklerine dikkat çeken Üstel, “Aşılanmayan öğretmen kesimi varsa, aşılanmak istemesi durumunda aşılanabilir. Eğitim bakanlığı ile istişare içindeyiz. Eylülde okulların açılmasını öngörüyoruz. Tüm dozları eylül ayına dek yetiştirip aşılanmalarını tamamlayabiliriz. Yurt dışından gelecek olan aşısız öğrencileri de aşılmayı düşünüyoruz” dedi.

Aşılılar hafif geçiriyor

Koronavirüs aşısı olan kişilerin de hasta olabileceğini ancak aşılanmanın hayat kurtardığına işaret eden Üstel, “Aşılılar hafif geçirdiği için evde tedavilerini tamamlıyoruz” dedi.

Hedef 16 yaş ve üzerini aşılamak

Hedeflerinin 18 yaş üzerini bitirip, 16 yaş ve üzerini aşılamak olduğunu anlatan Üstel, “Çağrılarımızla insanlarımız gelmemeye devam ederlerse, başka birtakım çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.