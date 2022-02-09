Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

Üstel: "Failler bir an önce yakalanmalı"

Ülkenin sevilen hayırsever iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam saatlerinde haince pusu kurularak katledilmesinin ardından derin soruşturma devam ediyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 13:30
653 Okunma
Üstel: "Failler bir an önce yakalanmalı"
banner108

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Dt.Ünal Üstel, dün akşam gerçekleşen katliam sonrası mesaj yayınladı.
Üstel, Mesajında şunları kaydetti:
“Dün akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası, iş insanımız Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Polisimizin, olayın yaşandığı andan itibaren geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü bilgimizdedir.
Faillerin bir an önce yakalanması ve  olayın tam olarak aydınlatılması konusunda Polis Teşkilatımızın göstereceği çalışmalara olan güvenimizin tam olduğunu belirtmek isterim.
Halkımızı derinden sarsan bu tür acı olayların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimdir.
Hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, yaslı aileleri, sevenleri ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletin zirvesi, Falyalı cinayetini görüştü
Devletin zirvesi, Falyalı cinayetini görüştü
KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı
KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı
UBP: Hepimizin başı sağ olsun
UBP: Hepimizin başı sağ olsun









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim