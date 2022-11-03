Üstel: Filtre takıldıktan sonra elektriğe indirim gelecek

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Elektrik konusunda Türkiye ile zaman zaman toplantılar yapıldığını ve çalışmaların sonuna gelindiğini kaydeden Üstel, "bugün noktayı koyduk" dedi

TPİC'in bize yüzde 1 kükürt oranına sahip yakıt getireceğinin altını çizen Üstel, KKTC'nin navlun ücretine katılmayacağını, bu ücreti Türkiye Cumhuriyeti'nin üstleneceğinin altını çizdi. "Ayın 11'inde ilk gemi geliyor" diyen Üstel, TPİC'le 5 senelik bir protokol imzalanacağını sözlerine ekledi. Üstel, "bundan sonra yakıt bitti diye kimse panik yaşamayacak" diye konuştu.

"Filtre takıldıktan sonra elektriğe indirim gelecek"

Elektrik santraline takılacak filtreyle ilgili de konuşan Üstel, tüm çalışmaların tamamlandığını, bu filtrenin takılmasıyla elektrikte yüzde 3.5 kükürt oranlı yakıta geçilecek geçileceğini kaydetti. "2023 yılında filtre takılmış olacak" diyen Üstel, filtre takıldıktan sonra elektrikte indirim geleceğini söyledi.

3 Jeneratör atıl duruyor

Teknecik'te atıl duran 3 jeneratörle ilgili de konuşan Üstel, "Türkiye'den gelen elemanlar bu 3 jeneratörün bakım ve onarımlarını yapacak. Bu maliyetleri de Türkiye üstlenecek" şeklinde konuştu.

Elektrik sayaçları konusu

Elektrik sayaçları konusunda da sıkıntı olduğunu dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

"Türkiye'den gelen ilgili kişiler ve yazılımcılar bunu çözdü. Yeni bir ihale yapılacak ve tüm eksik sayaçlar Türkiye den temin edilecek. Bundan sonra elektrik kurumunda sayaç sıkıntısı diye birşey duyulmayacak."

Türkiye'den elektrik getirilmesi...

Üstel, Türkiye'den kablo ile elektrik getirme konusunun da gelecek hafta adayı ziyaret edecek olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelecek hafta adaya yapacağı ziyarette masaya yatırılacağını söyledi.