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Üstel: “Geçmişten ders çıkararak 23 Ocak'ta sandığa gitmemiz lazım”

UBP Milletvekili adayı ve Sağlık Eski Bakanı Dt. Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

16 Aralık 2021 Perşembe 10:45
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Üstel: “Geçmişten ders çıkararak 23 Ocak'ta sandığa gitmemiz lazım”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili adayı ve Sağlık Eski Bakanı Dt. Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
 

“GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARARAK 23 OCAK’TA SANDIĞA GİTMEMİZ LAZIM”

Üstel, “Cumartesi günü UBP’nin bir adaylık yarışı oldu ve partimizde 91 adayımız bu yarışa katıldı. Bu göreve gelmem adına beni ön saflara koyan tüm üyelere teşekkür ediyorum. Şimdi de halkımızın karşısına çıkıyorum. Halkın karşısına çıktığım için daha rahatım çünkü halkımız hangi icraatları yaptığımızı biliyor” dedi. 

Üstel, “Seçime giderken insanlarımızın sağduyulu hareket etmesi gerekiyor. Geçmişten ders çıkararak 23 Ocak’ta sandığa gitmemiz lazım. Bu sınav halkımız için önemli bir sınavdır. 23 Ocak bir kader seçimidir. Bu kader seçiminde ülkenin geleceği şekillenecek. Biz milletvekilleri olarak bu kader seçiminde rol oynayacak insanlarız. Vatandaşın bu seçimi iyi yapması gerekiyor. 2022 ülkemiz ve dünya için zor bir yıl olacak. Bu süreçte görev almak kolay olmayacak. Ama UBP’nin deneyimli kadroları ile bu zor günleri yürüyebiliriz. Anavatanımızla işbirliği içerisinde bu zor günlerden geçebiliriz. Aksi halde daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor” dedi. 

2009-2013 yılları arasında UBP’nin tek başına iktidarda olduğu dönemde yaptığımız işler ortadadır. Tek başına iktidara gelmek veya güçlü bir UBP’nin iktidara gelmesi çok önemlidir. Ülkenin buna ihtiyacı vardır. İnsanlarımızın yaşadığımız tüm bu sıkıntıları bir kenara koymalı ve yarını düşünerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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