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Üstel: Gençlerimizin başarısı hepimizi gururlandırdı

Başbakan Ünal Üstel, Okul Sporları U15 Türkiye Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye İkincisi olan Levent Koleji Kız Basketbol takımı sporcularını kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:57
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Üstel: Gençlerimizin başarısı hepimizi gururlandırdı
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Başbakan Üstel, kabulde yaptığı açıklamada, elde edilen başarının çok anlamlı olduğunu, Levent Koleji Kız Basketbol takımının herkesi gururlandırdığını ifade ederek, “Bu önemli başarıya imza atan evlatlarımızı ve hocalarını yürekten kutluyorum” dedi.

Ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin, son dönemlerde, Türkiye’de gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları ve yarışlarında elde ettikleri derecelerle çok önemli başarılara imza attığına değinen Başbakan Üstel, gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmeleri için yeni imkanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
Kabulde, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

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