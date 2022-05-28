Üstel: “Gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağım”

Başbakan Ünal Üstel, Genel Kurul’daki konuşmasında, ülkede istikrara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, halkın UBP’ye hükümet olma görevi verdiğini belirtti ve kendilerinin de ateşten gömleği giydiğini kaydetti.

Pandemi, Rusya - Ukrayna savaşı ve TL’deki değer kaybı nedeniyle zor günlerden geçildiğini anlatan Üstel, “Bu ülke bizim ülkemiz. Hükümetiyle, muhalefetiyle ve sizlerle birlikte hareket etmemiz lazım. Birbirimizi eleştirme zamanı değil, omuz omuza verirsek bu zor günlerden çıkarız” dedi.

Cumartesi günü kara sınır kapılarını ziyaret ettiğini hatırlatan Üstel, kapılarda giriş – çıkışlarının daha rahat olması için çalışma başlattıklarını, ticaretin ise Yeşil Hat Tüzüğüne göre yapılabilmesi için Cumhurbaşkanıyla istişare içerisinde, Haspolat Bölgesi’nden bir ticari kapının açılması için çalışmalara başladıklarını aktardı.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Üstel, bu protokolü kendinden önceki başbakanın imzaladığını, kendisinin ise devam ettireceğini belirterek, gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağını vurguladı.

Pazartesi günü Türkiye’ye gideceğini anımsatan Üstel, “Bütün konular elimde. Teşvikleri de, enerjiyi de, ihracatımızı nasıl artırabileceğimizi de konuşacağım” dedi.