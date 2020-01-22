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Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti

22 Ocak 2020 Çarşamba 20:37
Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek, “Girne Antik Limanı Yenileme” projesiyle ilgili, bakanlık ve belediye çalışanlarının katıldığı bir toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yeni binaya ilk ziyareti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Güngördü, ülke ve Girne için büyük önem taşıyan bakanlık tarafından yapılacak projeyle ilgili belediyenin üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirterek, çalışmalar süresince işlerin yürümesi ve vatandaşın mağdur olmaması için bakanlık ve belediye çalışanlarının uyum içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

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