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Üstel: "Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir " 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü” nedeniyle mesaj yayınladı”

07 Mayıs 2021 Cuma 16:07
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Üstel: "Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir " 

8 Mayıs Uluslararası Talasemia Günü bir farkındalık günüdür. Ülkemizde Covid-19 ile mücadele devam ederken coğrafyamız itibariyle talasemi hastalığının önemli bir halk sağlığı olduğunu, bu sorunla ilgili geçmişten bugüne kadar ciddi bir emek sarf edildiğini bilmekteyiz. 

Ülkemizde şu anda tedavi alan 150 kadar talasemili vatandaşımızın daha iyi şartlarda tedavi alması için Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 

Talasemi tedavisinin ana kaynaklarından birinin kan olması nedeniyle kan bağışı büyük önem taşımaktadır. Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için bizlere ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi donör kazanımı, mevcut donörlerin güncellenmesi ve yeni kan bağış kampanyaları için çalışmalar sürdürmektedir. 

Bu bağlamda halkımıza çağrım, talasemianın ve genel anlamda kan ihtiyacının bilincinde olarak, düzenli olarak kan bağışının yapılmasıdır. 
Kan bağışı bilincini geliştirdiğimiz ve kan sorununu çözdüğümüz gün, Talasemili olanların en büyük bayramı olacaktır. 

Dt. Ünal Üstel 
Sağlık Bakanı

Son Güncelleme: 07.05.2021 16:10
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Dünya Talasemi GünüSağlık Bakanıünal üstel
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