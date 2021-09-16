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Üstel: "Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında daha çağdaş yeni dönem başlıyor” 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lefke Cengiz Topel Hastanesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’ni ziyaret etti. 

16 Eylül 2021 Perşembe 16:15
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Üstel: "Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında daha çağdaş yeni dönem başlıyor” 

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Sorumlu Hekim Op. Dr. Cemal Sakallı ve sağlık personelinden bilgiler alan Üstel, Sağlık Merkezinde yapılacak altı yapı çalışmaları ve yeni gelen biyokimya cihazlarının kuruluşları ile ilgili bilgiler aldı. 

Daha sonra Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ne giden Bakan Üstel'e Başhekim Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu tarafından hastanenin ihtiyaçları ve genel durumuyla ilgili son durum aktarıldı. 

Hastane Laboratuvarında da incelemelerde bulunan Bakan Üstel’e laboratuvar yetkilileri tarafından hormon ve elisa cihazlarının kurulduğu,  biyokimya cihazının da  kurulmak üzere olduğu belirtildi. Ayrıca laboratuvarda hematoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar işlemlerinin yapıldığı söylenildi. 

Üstel, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında daha çağdaş ve donanımlı yeni cihazlarla bölge halkına daha verimli olacak yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. 

Bakan Üstel, son iki yıllık süreci dünyayla birlikte Covid-19 ile yaşadığımızı, hassas bir dönemden geçtiğimizi dolayısıyla halkımıza sağlık alanında sunulan hizmetlerde sağlık merkezlerimiz ve hastanelerimizin bir o kadar daha özveri ile hizmet vermede çalıştığını kaydetti. 

Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde bölge halkına önemli hizmetler sunulduğunu, hastane ve sağlık merkezlerini yerinde ziyaret ederek tüm eksiklikleri yerinde incelemeye devam edeceğini kaydetti.
Üstel bugün yaptığı görüşmeler neticesinde Cengiz Topel Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Cumartesi günleri de 08.00’den 13.00’e kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nde ise Cumartesi günleri 08.00’den 20.00’ye kadar antijen testlerinin yapılacağını belirtti. 

Bakan Üstel’e ziyaretlerinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelGüzelyurt Sağlık MerkeziLefke Cengiz Topel HastanesiLefke Avrupa Üniversitesi
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