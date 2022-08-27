Üstel: Halkımız için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz

Köy gezilerini sürdüren Başbakan Ünal Üstel, Çatalköy ve Esentepe’de halkla biraraya geldi.

Üstel gezilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Üstel şunları kaydetti:

Bölge gezilerimiz kapsamında bugün de Çatalköy, Bahçeli ve Esentepe'li vatandaşlarımız ile bir araya gelerek bölge sorunlarını yakından dinleme fırsatı bulduk.

Ülkeye hizmet için bu yolda siyaset yapmaya değil icraat yapmaya geldik.

Halkımız için her alanda doğru olan ne varsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Bu nedenle vatandaşlarımızın en güzel hizmetleri alması için çalışacağız.