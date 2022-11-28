Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
banner107

Üstel: “Halkımıza inanıyor ve güveniyoruz”

Başbakan Üstel, “2023’de yeni bir yıl, yeni bir sayfa ve yeni şekillenmeyle dünyaya kapılarımızı açacağız” dedi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:58
6 Okunma
Üstel: “Halkımıza inanıyor ve güveniyoruz”



Ulusal Birlik Partisi (UBP), 25 Aralık Yerel Seçimine yönelik Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri başkan adayı ve meclis üyesi adayları için Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim adaylarının İlçe Seçim Kurullarına başvuruları devam ediyor.

Sabah Dr Fazıl Küçük, Rauf Dektaş ve Atatürk anıtlarını ziyaret ederek çelenk koyan UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP heyeti daha sonra Lefkoşa Seçim Kurulu’na yürüdü.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel öncülüğünde Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan ile meclis üyesi adayları bugün saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Seçim Kurulu’na aday listesi ve gerekli evrakları sunarak, başvurdu.

Başvuruda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve UBP milletvekili Zorlu Töre,  bazı UBP’li bakanlar, milletvekilleri ve partililer de hazır bulundu.

Başvurunun ardından, UBP Genel Başkanı Üstel açıklama yaptı.

- Üstel: “Bir değişim rüzgarı başlattık”

Üstel açıklamasında, UBP olarak, Cumhurbaşkanlığını kazanarak ve hemen bunun akabinde gelen genel seçimdeki başarılarıyla bir değişim rüzgarı başlattıklarını, şimdi ise yerel seçimlerle 3’üncü değişim rüzgarını başlatmak için yerel idarelerle geri sayıma geçtiklerini belirterek, “UBP olarak hükümeti kurduğumuz günden beri ülkemizi yeniden inşa etmek için bütün arkadaşlarımızla iç içe çalışıyoruz” dedi.

Tüm söylediklerini birer birer gerçekleştirdikleri, projelerine tarih verdiklerini vurgulayan Üstel, uzun zamandır bekleyen ve yapılamayan belediyeler reformunu gerçekleştirdiklerini ve yine uzun zamandır bekleyen 51/95 Belediyeler Yasası’nı bitirme noktasında olduklarını kaydetti.

2023’te daha güçlü belediyeler yaratacaklarını ve halka daha iyi hizmet vererek, halkın rahat etmesi için daha verimli çalışmalar yapacaklarını aktaran Üstel, “Biz halkımıza inanıyoruz. O yüzden 2023 yılı, UBP için, ülkemiz için, devletimiz için, yeni bir yıl yeni bir sayfayla yeni bir şekillenmeyle dünyaya kapılarımızı açmış bulunacağız” ifadelerini kullandı.

- “Bize güvenmeye devam etsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz”

Üstel, halka güvendiklerini, halkın de kendilerine olan güvenini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de genel seçimlerde gösterdiğini kaydetti ve “Bize güvenmeye devam etsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz”  dedi.

Üstel, 2027 yılına kadar hükümette olduklarına işaret ederek, bu dört yıl içerisindeki tüm projeleri Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden de destek alarak bitireceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise, “26 Aralık sabahı soğuk kış gününü ısıtacak olan güzel bir güneşle gözümüzü açacağız” yorumunu yaptı.

-Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yarın geçici olarak ilan edilecek

Bugün başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, yarın adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak ad çekme sonuçları duyurulacak.

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek.

Son Güncelleme: 28.11.2022 18:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak çalışmalar başlatacağız”
Arıklı: “Seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak çalışmalar başlatacağız”
Uluçay: Herkesin Gözlerinde Yeni Bir Mağusa Gördük
Uluçay: Herkesin Gözlerinde Yeni Bir Mağusa Gördük
Bu zil 120 yıllık okulun mezunları için çalıyor!
Bu zil 120 yıllık okulun mezunları için çalıyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim