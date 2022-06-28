Üstel: “Halkımızı rahatlatmak için tedbirler alıyoruz”

Başbakan Üstel, 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin az alana çok, çok alana az şeklinde Ağustos ayında ödeneceğini, önümüzdeki günlerde küçük bir ekonomik paket açıklanacağını duyurdu.

BRT’de “Haber Kritik” programında açıklama yapan Başbakan Üstel, hükümet kurulalı yaklaşık 40 gün olduğunu ve 40 günde yaptıkları icraatın ortada olduğunu belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına, pandemiden çıkma çalışmalarına ve dövizdeki dalgalanmalara dikkat çekerek, böyle bir ortamın içinde hükümeti devraldıklarını anlatan Başbakan Üstel, görevi devraldıkları andan itibaren hükümet ortakları ve tüm bakanlarla canla başla çalışmaya başladıklarını anlattı.

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs ile karşılıklı geçişleri rahatlatmak amacıyla kendi hükümetleri döneminde tarihte ilk kez kamu-özel iş birliğinde, kara giriş kapılarında iyileştirme yapılması amacıyla protokol imzaladıklarını ve Beyarmudu sınır kapasında çalışmaların başladığını, diğer kara giriş kapılarının da elden geçirileceğini aktardı.

LİMANLARIN TAMAMLANMASI İÇİN START VERİLDİ

Deniz ve hava limanlarında da çalışmaların sürdüğünü, hava limanında uzun zamandır devam çalışmaların tamamlanması için start verildiğini, 20 Temmuz’da fiziki çalışmaların büyük oranda tamamlanacağını ve yıl bitmeden havaalanının hizmete girmiş olacağını söyleyen Başbakan Üstel, 2023’te yeni havalimanı ve kara giriş kapıların yenilenmesi ile KKTC’ye yeni çehre kazandırılacağını kaydetti.

“YENİ CEZAEVİNE TAŞINMA 1 TEMMUZDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK”

Yeni cezaevinin yapımının 2018’de tamamladığını anımsatan Başbakan Üstel, bugüne kadar el atılmayan yeni cezaevi yasasını dün Meclis’ten geçirdiklerini, yeni cezaevine 1 Temmuz’dan itibaren taşınmaya başlanacağını duyurdu.

Başbakan Üstel, 1 Temmuz’dan itibaren, eğitim, spor, açık ve kapalı alanları olan modern bir cezaevinde mahkumların daha rahat edeceğini kaydetti.

“YAZIN HÜKÜMETE TATİL YOK, ÇALIŞMAK VAR”

Halkın beklediği çok acil yasalar olduğunu, Meclis’in Anayasa gereği 1 Temmuz’da tatile gireceğini ifade eden Başbakan Üstel, Başsavcı’dan görüş de alarak acil olan yasaları geçirmek için Meclis’te olağanüstü toplantı yapabileceklerini söyledi.

Hükümet olarak Komitelerin yazın da çalışması yönünde karar aldıklarını ifade eden Başbakan Üstel, “Komitelerden gelen acil yasalar biriktikten sonra, olağanüstü Meclis toplantılarıyla, halkımızın rahatlaması için, bu yasaları Genel Kurul’dan geçireceğiz. Yazın hükümetimize tatil yoktur, çalışmak vardır. Halk bizi bu göreve onun için getirdi. Bu görevi, hükümet ortaklarımız ile en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

Hal yasasının uzun zamandır beklediğini ve yaz döneminde hal yasasını geçireceklerini, sanayi yasasının, enerji yasalarının uzun zamandır beklediğini bunların halkı rahatlatacak hayati ve önemli, yasalar olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, ekonominin çarklarını daha iyi çevirebilmek için Anavatan Türkiye ile birlikte İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandığını, protokolün gereğinin yerine getirileceğini, önümüzdeki günlerde ise halkı rahatlamak adına küçük bir ekonomik paket açıklanacağını anlattı.

HAYAT PAHALILIĞI YAKLAŞIK YÜZDE 50 ÖDENECEK

Son 6 ayın hayat pahalılığının yaklaşık 50 oranında Ağustos ayında ödeneceği bilgisini veren Başbakan Ünal Üstel, az alana çok, çok alana az oranında Maliye Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını, asgari ücrette de düzenleme, sosyal yardım alanlar, şehit ve malul gazi yakınları ve zor durumda olanlara da katkı yapılacağını açıkladı.

Başbakan Üstel, “Bu ekonomik darboğaz içindeyken halkımızı düşünerek, halkımızın rahatlaması için bu tedbirleri alıyoruz, bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.