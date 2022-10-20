Üstel: Halkın refahı için tüm imkanları seferber ettim

Girne- Alsancak yolunun bugün başlayan 2’nci etap çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Başbakan Ünal Üstel, yollar, elektrik ve hükümetin icraatları konusunda açıklamada bulundu.

-“Bu konudaki spekülasyonlara sünger çektik…”

Üstel, yapımına 2012’de başlanan yolun elektrik ve su sorunu halledilmeden hükümetin değiştiğini ve diğer hükümetler döneminde bu sorunlar çözülemediği için ihalelerin gerçekleşemediğini söyledi. Üstel, 2014’ten beri de yolun bitirilemediğini belirtti.

Bölgedeki vatandaşların da, bu güzergahı kullanan insanların da sıkıntı yaşadığını ifade eden Üstel, hükümetin bu konudaki girişimine dikkat çekti.

Başbakan Üstel, “Girne-Güzelyurt yolunun birinci etabını Lapta’ya kadar başlatmış olduk. Hiç durmamak kaydıyla yolu Lapta’nın oteller bölgesine, ikinci etapta da oteller bölgesinden Karşıyaka’ya götüreceğiz. Bu konularda değişik spekülasyonlar oldu, hepsine sünger çektik…” dedi.

-“UBP hükümetten gittikten sonra bu iş de yarım kaldı”

Girne-Çatalköy güzergahında da benzer sorunlar yaşandığını söyleyen Başbakan Üstel, 2012’de de bu yolla ilgili ihaleye çıkıldığını ancak Girne-Alsancak yolunda olduğu gibi, UBP hükümetten gittikten sonra bu işin de yarım kaldığını ifade etti. Üstel, 2023’le ilgili projelerinde Girne-Çatalköy yolu olduğunu da kaydetti.

-“Biz hükümet olarak bütün önlemleri alıyoruz….”

Halkın ferahı ve daha rahat yaşaması için hükümetin imkanlarının hepsini seferber ettiğini kaydeden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Ülke zor günlerden geçiyor. Biz de farkındayız. Dünya zor günlerden geçiyor, hepiniz farkındasınız… Biz hükümet olarak bütün önlemleri alıyoruz. Bazı konularda yetersiz kalabiliyoruz, yetersiz kaldığımız konularda sizler bizleri uyarın, biz de bunları aşmak için elimizden geleni yapmaya çalışalım. Hükümete geldiğimiz günden beri yaptığımız icraatlar ortada…Bu icraatları en kötü dönemlerde yapıyoruz…. Biz hükümet olarak çalışmaya devam edeceğiz, kahramanlık edalarıyla ortaya çıkan arkadaşlarımız da konuşmaya devam edecekler…”

-“Çoklu tarifeye geçme konusunda hükümetimiz sıkı bir çalışma yaptı…”

Elektrik konusuna da değinen Üstel, uzun zamandır neden çoklu tarifeye geçilmediği konusunun gündeme getirildiğini belirtti ve şunları ekledi:

“Çoklu tarifeye geçme konusunda hükümetimiz sıkı bir çalışma yaptı. Ve gördüğümüz şu, 20 bin saate erişim zor. Ben merak ediyorum, geçmişte çoklu tarife uygulanırken 20 bin saate nasıl eriştiler. Biz erişemedik. Ve yüzden isteğe göre çoklu tarifeyi yaptık. 1 Kasım’dan itibaren isteyen vatandaş, esnaf çoklu tarifeye geçecek.”

Ünal Üstel, 25 Megavatlık güneş enerji panellerinin devreye girmesi ve mahsuplaşma usulüyle sanayicilerin ve turizmcilerin önünü açtıklarını, esnafa, hayvan üreticisine, tarımla uğraşanlara küçük dokunuşlarda bulunduklarını söyledi.