Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!

Üstel: Hedefimiz insanımıza güvenli ve iyi hizmet sunmaktır

Başbakan Dt. Ünal Üstel, bir süredir yol yapım çalışması duran Dilekkaya Gaziköy yolunun tekrardan yapımına başlanacağını açıkladı

26 Mayıs 2022 Perşembe 16:20
121 Okunma
Üstel: Hedefimiz insanımıza güvenli ve iyi hizmet sunmaktır

Başbakan Dt. Ünal Üstel Dilekkaya köyünü ziyaret ederek köylüler ile görüştü sorunlarını dinledi.
Başbakan Üstel, bazı sıkıntılardan dolayı yol yapım çalışmaları duran Dilekkaya ve Gaziköy yolu için Dillekkaya’da köylüler ile görüştü ve bir uzlaşıya varıldığını kaydederek yol yapım çalışmasının haftaya başlayacağını söyledi.
 
322 köy yolunun yenilenmesi projesine imza attık
 
Başbakan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde yolların iyileştirilmesi için çalışmalar yaptığını ifade ederek, “Özellikle 1974 öncesi Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük emeği olan 4-5 köy halkının daha iyi hizmet alması ve araçlarında daha güvenli seyahat etmesi için bir çalışma yaptık. Ardından Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile imzaladığımız protokolle ülke genelinde 322 köy yollarının yenilenmesi projesine de imza attık” dedi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Resmiye Canatay’ın döneminde de yol projelerinin sürdürüldüğünü anlatan Başbakan Üstel, kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde de bu projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini söyledi.  
 
Köylüler mağdur edilmeden çalışmalar yürütülecek
 
Başbakan Üstel, kendisine 5 köyle ilgili itilaflı konular olmasından dolayı yol çalışmalarının durduğunu söylendiğini belirterek, KKTC ve TC Karayolları ile istişare ederek durumu yerinde görmek ve istişare etmek üzere köyleri ziyarete gittiğini kaydetti. İtilaflı olan mal sahipleri ile görüştüğünü anlatan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:
“Bunlar bizim insanımız ve köylülerimizdir. Geçmişte nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bugünlere gelene kadar varoluş mücadelesi yaptılar ise bugün de ayni mücadeleyi gösterip bir birlerine dayanarak omuz omuza vererek bu yolları iyileştirmek için bir konsensüs sağladık. İlgili şirket ile de temas kurduk ve yolun  gelecek hafta işe başlaması konusunda anlaştık”.
Gelecek hafta ilgili şirketin çalışmalara başlayacağını kaydeden Üstel, 3.5 kilometre olan yolun süratle tamamlanacağını ve köylülerin daha güvenli seyahat etmesini sağlayacaklarını belirtti.
Başbakan Üstel, sorunun aşılmasında katkıları olan ve karşılıklı anlayış gösteren tüm köylüler ile köy muhtarlarına teşekkür ederek,  Başbakanlık ve ekibinin bu gibi konuları çözmek için görevde olduğunu da kaydetti.
 
Ceyda: “Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederiz”
 
Bölge sakinlerinden Oğuz Ceyda da söz alarak bir müddetten beridir Dilekkaya ile Gaziköy arasındaki asfalt yenileme çalışmalarının mülk sahiplerinin itirazlarından dolayı durduğunu söyledi.
Asfalt dökülmemesinden dolayı Lefkoşa’ya ulaşımı sağlayan Dilekkaya, Erdemli ve Yiğitler köylülerinin mağdur olduğuna dikkat çekti. İki aydır sorunun devam etmesinden dolayı köylüler arasında bir gerginlik oluşmaya başladığını kaydeden Ceyda, konuyu Başbakan Ünal Üstel’e iletmemizin akabinde köyleri ziyaret ederek köylüler ile görüştüğünü belirtti.,

Başbakan Ünal Üstel’in mülk sahipleri ile konuşmasının ardından bir uzlaşıya varıldığını ifade eden Ceyda, Başbakan Ünal Üstel’e konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı bölge köylüleri adına teşekkür etti.Ceyda, geçmişten beridir bu köylerin birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadığına da dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay , Meclis Başkanlığına istifasını sundu
Özersay , Meclis Başkanlığına istifasını sundu
Meteoroloji Dairesi uyarıda bulundu!
Meteoroloji Dairesi uyarıda bulundu!
Ne eğitim parkuru ne müfettiş var!
Ne eğitim parkuru ne müfettiş var!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim